Eerste ‘Student Take-Over’ op dienst geriatrie Jan Yperman Ziekenhuis : “Unieke ervaring”

Voor de eerste keer laat het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper studenten verpleegkunde een deel van de geriatische dienst overnemen, weliswaar onder supervisie. Een vaste verpleegkundige van het Jan Yperman Ziekenhuis ondersteunt en superviseert hen, maar laat de taakverdeling en de planning aan de studenten over. “Dit is ook voor ons een heel goede ervaring”, zegt Karen Christiaens, hoofdverpleegkundige van de dienst G2.

De Student Take-Over kadert in werkplekleren, een stagevorm waarbij studenten onder supervisie met beide voeten in de praktijk gaan staan. De studenten verpleegkunde van Hogeschool Vives. runnen de afdeling geriatrie zelfstandig, staan onder leiding van een student-hoofdverpleegkundige en een adjunct, doen de volledige verzorging, ‘toeren’ met de artsen en houden contact met de familie van de patiënten. Een vaste verpleegkundige van het Jan Yperman Ziekenhuis ondersteunt en superviseert hen, maar laat de taakverdeling en de planning aan de studenten over.

Onbetaalbaar

“Dit is een unieke ervaring”, zegt student-hoofdverpleegkundige Seppe Merlevede. “We hebben een goede band met dokter Pecceu die ons op sleeptouw neemt en van wie wij enorm veel kunnen leren. Ze staat open voor al onze vragen. Ik heb moeten solliciteren voor deze functie als student-hoofdverpleegkundige. In het begin had ik een beetje stress, maar gaandeweg ontdekte ik competenties waarvan ik niet wist dat ik ze had. Ik wil later misschien wel hoofdverpleegkundige worden in een ziekenhuis. Ik heb ook het geluk met een tof team van studenten samen te werken: ze weten van aanpakken, springen voor elkaar in de bres en zijn goedlachs. Wat wij hier opsteken is onbetaalbaar.”

Nieuwste technieken

“Dit is ook voor ons een heel goede ervaring”, zegt Karen Christiaens, (echte) hoofdverpleegkundige van de dienst G2. “Studenten kennen de nieuwste technieken, verzorgen onze elf patiënten als de beste en zijn heel enthousiast. Wij leren ook van hen. De wijze waarop ze noteren wat de ouderen wel en niet eten om dit op de juiste manier aan de familie te kunnen doorgeven, is nieuw voor ons. En een heel goed initiatief. Ik hoop dat ze de smaak te pakken krijgen voor geriatrie en later hier aan de slag willen. Het zijn raspaarden.”

Samenwerking met Vives

Dr. Bart Werbrouck, arts-specialist en geriater in het Jan Yperman Ziekenhuis: “Dit is wederom een fijne samenwerking met Hogeschool Vives. We zijn ervan overtuigd dat dit project helpt om toekomstige verpleegkundigen warm te maken voor de ouderenzorg!” (TOGH)