“Dit project realiseert onze schoolstraat”: nieuwe schoolgebouwen voor Poperingse secundaire scholen krijgen vorm

Het bouwproject voor het vrij secundair onderwijs in Poperinge – vzw VSOP Sint-Bertinus – is eindelijk begonnen. De bouwfase van het DBFM-project werd vrijdag 10 januari officieel op gang getrokken met de eerstesteenlegging. In de nieuwe gebouwen zal er plaats zijn voor zo’n 500 leerlingen. De nieuwbouw bestaat uit een schoolgebouw op het Burg. Bertenplein en een schoolgebouw langs de Deken De Bolaan op de Hof van Batailles. Naast klaslokalen en kantoren voor administratieve diensten zal er ook een sporthal aanwezig zijn die na de schooluren door de Poperingse sportclubs kan gebruikt worden.

Het beleidsteam van de school, het schoolbestuur, de verantwoordelijken van Metis I, het consortium bestaande uit onder andere Alheembouw, dat de twee nieuwe gebouwen optrekt, en het stadsbestuur waren er om getuige te zijn van de eerstesteenlegging. Het project werd in 2017 bij de Vlaamse overheid, tijdens de legislatuur van Hilde Crevits, ingediend en goedgekeurd en zal tegen de zomer van 2026 in gebruik genomen worden. “De nieuwbouw bestaat uit een schoolgebouw op het Burg. Bertenplein. In totaal 16 klaslokalen op verdieping 1 en 2, en administratieve ruimte op de benedenverdieping. Dit gebouw zal vooral door De Keiwijzer gebruikt worden. Daarnaast zal er ook een schoolgebouw opgetrokken worden langs de Deken De Bolaan op de Hof van Batailles. Daar zullen er negen leslokalen met polyvalente zaal voor het Lodewijk Makeblijde College beneden komen en een sportaccomodatie op de bovenverdieping”, legt directeur communicatie, IT en infrastructuur Kristof Christiaen uit.

Reorganisatie

“De sportzaal zal ook door de sportdienst van de stad ingezet worden buiten de schooluren om het infrastructureel aanbod voor de Poperingse sportclubs te vergroten.” In de nieuwe gebouwen zal er plaats zijn voor zo’n 500 leerlingen. Het bouwproject betekent de eindfase in de reorganisatie van het vrij secundair onderwijs in Poperinge – vzw VSOP Sint-Bertinus -, dat van vijf scholen naar één school met drie pedagogische entiteiten evolueerde en volledig uitgerold wordt in de Schoolstraat op de as Burg. Bertenplein-Boeschepestraat. In totaal hebben we vier campussen, waarvan één campus wat verder in de stad ligt. Daar volgen een 200-tal leerlingen les. Met de nieuwe gebouwen centraliseren we alle leerlingen. Het kostenplaatje van dit project? Dat moet over meerdere miljoenen gaan, maar gelukkig kunnen we rekenen op subsidies”, aldus Christiaen. “Deze eerstesteenlegging is een bijzonder moment, een moment waarop we al jaren wachten, een feestelijk moment waarop we verder bouwen aan de toekomst”, zegt Ludo Faes, voorzitter vzw VSOP Sint-Bertinus.

Ook op het burgemeester Bertenplein komt er een nieuwbouw. © LBR

Schoolstraat

“De vernieuwing van schoolinfrastructuur is een voortdurend en helaas heel langzaam proces die zeven jaar heeft geduurd, maar met dit project wordt de realisatie van die ene schoolstraat voor het Poperingse secundaire onderwijs in het voorjaar van 2026 een feit. De centralisatie van infrastructuur en diensten zal voor een grote logistieke en operationele verbetering zorgen en de nieuwe en moderne infrastructuur zal een grote boost geven aan alle betrokken leerlingen, leerkrachten, directies, ouders… Het zal ook een boost geven aan BCPOP in het algemeen en we onderstrepen hiermee ook de dynamiek en toekomstgerichtheid van onze scholengemeenschap”, aldus Faes.

“Ik moet even in het geheugen graven, want dit werd een lang project. Het is toch al een goeie zeven jaar geleden dat we ons gebogen hebben over deze nieuwe sites. We kunnen aan een mooi verhaal beginnen schrijven. De schoolstraat is een idee waar wij achter staan en waar we als lokaal bestuur partner willen in zijn. Er komt veel verandering en we zijn er klaar voor”, zegt burgemeester Christof Dejaegher.

(lees verder onder de foto)

De eerste steen werd gelegd voor het nieuwbouwproject. © LBR

Meiboom

“Ondanks dat het een moeilijke rit was met veel formaliteiten en obstakels loopt het goed, het geeft vertrouwen. Er worden twee nieuwe gebouwen opgetrokken en de werken zijn al volop aan de gang. Dit project is goed voor de stad en de jeugd. Het pedagogisch verhaal kan zo mooier uitgerold worden”, zegt Pieter Vandenberghe, directeur van Alheembouw. “De afbraak vond al een tijdje geleden plaats en toen was het even stil, want er moesten veel zaken doorlopen worden. We staan nu al op de vloerplaat. Bouwen mag niet rouwen zijn, bouwen moet plezant zijn. Half mei 2025 willen ze de meiboom zetten. De sleutel willen we in 2026 afgeven.”