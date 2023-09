Bouw nieuwe schoolgebouwen op Burgemeester Bertenplein van start

De werken voor twee nieuwe schoolgebouwen op het Burgemeester Bertenplein in Poperinge zijn onlangs van start gegaan. De aanvraag van de scholengemeenschap voor katholiek secundair onderwijs Bertinus Collectief (BCPOP) voor de bouw van nieuwe lesblokken met een totale oppervlakte van 4.000 m² werd in het najaar van 2017 goedgekeurd.

De subsidiëring van diverse projectspecifieke DBFM-dossiers werd in 2017 door de Vlaamse regering goedgekeurd, waaronder ook de Poperingse aanvraag. “Na een intense voorbereidingsfase konden de bouwwerken deze zomer eindelijk starten. Het was niet evident om aan alle voorwaarden te voldoen om te kunnen genieten van subsidies voor het project”, zegt Kristof Christiaen, directeur infrastructuur van BCPOP.

Eind december 2022 kreeg de scholengemeenschap groen licht van het stadsbestuur voor de omgevingsvergunning. “Op de ‘hof van Batailles’ worden negen flexibele leslokalen opgetrokken, goed voor ongeveer 200 leerlingen, met centraal een polyvalente ontmoetings- en studie/leerruimte en met daarboven een sportzaal van 800 m², waar telkens twee klasgroepen tegelijk kunnen sporten. De sportzaal zal ook buiten de lesuren in samenwerking met de sportdienst van de stad gebruikt worden door lokale sportclubs.”

(Lees verder onder de foto.)

De werken voor twee nieuwe schoolgebouwen op het Burgemeester Bertenplein in Poperinge zijn onlangs van start gegaan. © gf

Ruim en ambitieus

“Om de lessen voor de 12- tot 14-jarigen van De Keiwijzer te ondersteunen bouwen we 16 flexibele klaslokalen voor in totaal zo’n 300-tal jongeren. De lokalen zijn voorzien van alle uitrusting die een klas op vandaag nodig heeft en de ruimte kan aangepast worden aan de grootte van de klasgroep(en) en de verschillende lesvormen die de leerkracht(en) wil(len) hanteren. Op de benedenverdieping is er plaats voor kantoren, de onthaalruimte, een schoolbibliotheek en sanitair”, vertelt Kristof.

“Onze toekomstvisie is ruim en ambitieus. We willen het beste onderwijs in de Westhoek aanbieden, waarmee we bedoelen dat we het beste willen bovenhalen uit alle leerlingen en medewerkers. We organiseren ons als één school (BCPOP) met drie pedagogische entiteiten (De Keiwijzer, het Lodewijk Makeblijde College en De Ast, ). We bouwen onze school uit tot een Schoolstraat, op de as die loopt van het Burgemeester Bertenplein tot het einde van de Boeschepestraat. Als alles volgens plan verloopt, kunnen we de nieuwe gebouwen in 2025 in gebruik nemen.” (LBR)