Built Environment, unieke opleiding in België, timmert aan de weg van de toekomst

Howest Kortrijk is de enige aanbieder van de bachelor Built Environment in België. In deze driejarige opleiding leren studenten slimme, duurzame en leefbare steden ontwerpen. “Er is een hoge nood aan creatieve stadbouwers van de toekomst”, zegt opleidingscoördinator Els Denaeghel.

Built Environment ging van start in academiejaar 2023-2024 met 24 studenten. Voor de invulling van de opleiding deed Howest inspiratie op bij de noorderburen. In Nederland volgen meer dan 2.000 studenten de richting Built Environment aan diverse campussen. Het was er in 2021 de opleiding van het jaar. “De opgedane kennis hebben we vervolgens toegepast op de ruimtelijke omgeving van Vlaanderen en het accent gelegd op het klimaatadaptieve verhaal”, legt Els Denaeghel uit.

Er zijn dit academiejaar 11 eerstejaars gestart. “In Vlaanderen zijn jongeren klimaatbewust, maar we stellen vast dat ze niet gemakkelijk klimaat als studiekeuze maken. Ook het werkveld, overheden en vele ondernemers zitten nog in transitie. Nochtans is er een hoge nood aan generalisten die breed uitdagingen zoals betaalbare woningen, water- en hitteoverlast aangaan”, vult stafmedewerker Francis Benoit aan.

“Een belangrijk onderdeel van de opleiding is ook werken rond participatietrajecten. Hoe reageren en gedragen mensen zich in de stad? We zien veel projecten die worden tegengehouden met buurtcomités. In dialoog gaan met buurtbewoners is daarbij essentieel. Als een urban designer en bruggenbouwer doe je verschillende partijen zoals opdrachtgevers, ontwerpers, ingenieurs, overheden en buurtbewoners met elkaar communiceren en samenwerken, vanuit een helicopterperspectief.”

“Hoewel deze unieke opleiding nog te weinig gekend is, merken we sinds de start van de SID-in beurzen dat leerlingen ons bewust opzoeken. Ik vermoed dat de actualiteit veel mensen heeft wakker geschud. Er is veel interesse in het duurzaam verhaal. Het ziet ernaar uit dat het aantal inschrijvingen volgend jaar zal stijgen”, aldus Els Denaeghel.

We niet kan aanwezig zijn op de SID-in in Kortrijk Xpo op 1 februari, kan zich verder laten inspireren op de infodag aan Howest op zaterdag 15 maart, 10 mei of 28 juni van 10 tot 16 uur. Meer info op howest.be/infodagen.