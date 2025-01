SID-ins informeren jongeren over mogelijkheden na het secundair onderwijs

In elke provincie gaan er komende maand Studie-informatiedagen (SID-ins) door. Voor West-Vlaanderen is dat in Kortrijk Xpo van 30 januari tot 1 februari. Leerlingen, ouders en andere geïnteresseerden maken er kennis met het studie- en beroepsaanbod na het secundair.

Elk jaar kunnen laatstejaarsleerlingen secundair onderwijs met hun leerkracht(en) en/of hun gezin terecht op de SID-ins. Ze maken er kennis met de studie- en beroepsmogelijkheden na het secundair onderwijs. De verschillende hogescholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen geven informatie over hun opleidingen en studiemogelijkheden. Voor persoonlijke verhalen en concrete vragen over het studentenleven kunnen bezoekers terecht bij de ‘rolmodellen’: jongeren die de studiestap al gezet hebben en hun eigen ervaringen delen.

Ook onder meer VDAB, politie, brandweer, Defensie en centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) zijn aanwezig. “Bezoekers krijgen zo inzicht in de arbeidsmarkt en ontdekken wat hen als jonge werkzoekenden te doen staat. De SID-in helpt jongeren te weten te komen welke opleiding het beste voorbereidt op een bepaald beroep, waar jobkansen liggen en in welke beroepssector ze terechtkunnen met een bepaald diploma”, legt Jessica Minten uit, afdelingshoofd Communicatie bij Departement Onderwijs en Vorming.

Zuhal Demir, Vlaams minister van Onderwijs, Justitie en Werk, vult aan: “De beurs helpt jongeren om te kiezen: welke weg willen zij inslaan na het secundair onderwijs? De weg naar de werkvloer roept vragen en onzekerheid op. Welke opleiding volg je best, hoe zien je studieroosters eruit of hoe kun je echt impact hebben met wat je later doet? Die opheldering krijg je hier te horen en te zien. Als minister van Onderwijs moedig ik jongeren aan om de lerarenopleidingen te ontdekken. Want we hebben gemotiveerde leraren echt nodig, zij zijn een belangrijke motor in onze kenniseconomie.”

Praktisch

De SID-ins op donderdag en vrijdag, van 9 tot 16 uur, zijn gereserveerd voor klassikale bezoeken. Op zaterdag, van 10 tot 16 uur, is iedereen welkom. De toegang tot de beurzen is altijd gratis.

De SID-ins worden elk jaar georganiseerd door de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Op sidin.be vinden bezoekers extra informatie, handige checklists ter voorbereiding van hun bezoek en de meest recente editie van de brochure ‘Wat na het secundair onderwijs?‘.