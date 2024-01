Basisschool Sint-Paulus zet met hiphopnummer visie rond duurzaamheid, zorg en SDG’s in de verf

Na het winnen van awards zoals New European Bauhaus, European innovative teaching award en European award for ecological gardening breit de basisschool Sint-Paulus in de Burgemeester Felix de Bethunelaan een vervolg aan haar duurzame engagementen met onder meer een gloednieuw hiphopnummer. “Het is een oorwurm. De kinderen zingen allemaal mee”, zegt leerkracht Cedric Ryckaert.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De afgelopen drie jaar was er een boeiende samenwerking tussen basisschool Sint-Paulus Kortrijk, onderzoekslab Vrijplaats van de Arteveldehogeschool en de provincie West-Vlaanderen. De speelplaats van de Sint-Paulusschool is van een grijze steenvlakte veranderd in een natuurrijke klimaatspeelplaats. Dat leverde hen onder meer 30.000 euro prijzengeld op van de New European Bauhaus Award van de Europese Unie. “Die ingreep brengt nu heel wat speel- en leerkansen met zich mee. Outdoor learning, natuurrijk spelen en projectwerking moeten er dus volop hun plek vinden. Maar hoe pak je dit aan? Hoe creëer je een gedragen verandering? Hoe zet je het schoolteam op weg in dit traject en hoe leg je de duurzame link met het curriculum? Het onderzoek dat gesteund werd door de provincie West-Vlaanderen in het traject flankerend onderwijs focust zich op de vergroening van speelplaatsen en het navormingstraject dat hierbij essentieel is. De vergroening en ontharding van onze speelplaatsen is slechts de eerste stap in het creëren van sterke educatie”, aldus Cedric.

“Kinderen voelen zich beter en het pestgedrag is aanzienlijk verminderd sinds de aanleg van de klimaatspeelplaats” – schepen Bert Herrewyn

Gedeputeerde van de provincie Sabien Lahaye-Battheu legt uit: “Een klimaatspeelplaats dient als opstap naar kwalitatief leren. Basisschool Sint-Paulus zet door dit project maximaal in op SDG (duurzameontwikkelingsdoelstellingen, red.). Door dit toe te passen in een buitenomgeving en te stimuleren wordt de speelplaats een uitdagende leeromgeving. Sinds COVID hebben we het belang van outdoor learning ontdekt. De school heeft ook aandacht voor expertisedeling, die wijd uitgedragen werd naar partners en andere scholen.” Schepen Bert Herrewyn vult aan: “We hebben weet van 27 scholen die intussen aan het ontharden en vergroenen zijn. Van klassieke grijze speelplekken naar groene klimaat (leer)plekken. Met deze prikkelrijke en warme omgeving gaat het mentaal welzijn van de kinderen erop vooruit. Ze voelen zich beter en het pestgedrag is aanzienlijk verminderd sinds de aanleg van de klimaatspeelplaats.”

“We benaderen kinderen holistisch. Iedereen in en rond onze school wordt betrokken in de totaalaanpak” – leerkracht Cedric

De school stelde voor de kerstvakantie haar ecocode voor. Dit is een gloednieuw hiphopnummer in samenwerking met de Kortrijkse funkband MNB’S en Rijmtekkie Spansman, de vader van één van de kinderen op Sint-Paulus is rapper. De school gebruikt dit nummer om haar eco-schoolsengagement te verlengen en haar visie rond duurzaamheid, zorg en de SDG’s in de verf te zetten. “We benaderen kinderen holistisch. Iedereen in en rond onze school wordt betrokken in de totaalaanpak. Voor we aan de aanleg van onze klimaatspeelplaats konden beginnen, hebben we een proces van bijna vier jaar doorlopen. Je moet samen een verhaal schrijven, uitdenken, afbakenen en ontwerpen voor het spelend/lerend kind”, zegt Cedric. “Wat doen we met deze infrastructuur en hoe kunnen we maximaal inzetten op duurzaamheid, outdoor learning en hoe koppelen we STEM aan buitenspelen?”

Pascal Vanden Broucke, directeur van basisschool Sint-Paulus, onderstreept het belang van pedagogische visies en praktijken verder ontwikkelen en verkennen in het binnen- en buitenland. “Zo zie je maar wat er allemaal mogelijk is als je de neuzen van een schoolteam in dezelfde richting krijgt. De klimaatspeelplaats blijft nazinderen in het Europees schoollandschap.”