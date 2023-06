Klimaatspeelplaats VBS Sint-Paulus wint prestigieuze award

Meester Cedric Ryckaert mocht vorige week in naam van VBS Sint-Paulus de New European Bauhaus Award van de Europese Unie in ontvangst nemen op het NEB-congres in Brussel. Het project Klimaatspeelplaats behaalde er uit 1.450 Europese projecten de hoofdprijs van 30.000 euro in de onderwijscategorie ‘Education Champions’. “De publieksstemming stuwde ons speelplaatsproject naar de eindzege. Een geweldige manier om het schooljaar op deze wijze af te sluiten.”

De Klimaatspeelplaats inclusief moestuinen, kippen en bijenkasten van Vrije Basisschool Sint-Paulus Kortrijk werd in mei genomineerd voor de New European Bauhaus Prizes 2023. Uit 1.450 Europese projecten werden er slechts 60 geselecteerd. De jury en het publiek kozen respectievelijk 12 en 3 winnende projecten uit de Europese Unie en in de Westelijke Balkan, waaronder die van Sint-Paulus.

De Kortrijkse basisschool in de Burgemeester Felix de Bethunelaan haalde de publieksprijs in de categorie ‘Education Champions’. Daarnaast heb je nog de categorie ‘Champions’ en de jongerencategorie ‘Rising Stars’. De prijzen werden toegekend in vier thema’s: Reconnecting with nature, Regaining a sense of belonging, Prioritising the places and people that need it the most en Shaping a circular industrial ecosystem and supporting life-cycle thinking.

Knack

Eerder werd de speelplaats van Sint-Paulus door het tijdschrift Knack ook geselecteerd als finalist in de wedstrijd ‘Mooiste speelplaats van Vlaanderen’. “Met het concept New European Bauhaus wil de EU Europese landen, steden en regio’s aanzetten om duurzaam te investeren in plaatsen voor en van de mensen. Met de publieksprijs zijn we er dus in geslaagd mensen te overtuigen van ons project. Dat is sterk”, vertelt een trotse Cedric.

“We zijn eigenlijk al een zevental jaar onze speelplaats aan het inzetten als een educatief concept tegen pesten en kinderen meer in contact te brengen met de natuur. We brengen zo goed als al onze lessen naar buiten, ook bijvoorbeeld wiskunde waarbij oppervlaktes of omtrekken worden berekend. Dat is daarom niet permanent en soms is dat weersgevoelig, maar ons team beschouwt die boeiende buitenruimte als een verlengstuk van de klas.”

Speeltijden

“We zien daarnaast ook dat onze kinderen meer gefocust zijn tijdens de les omdat hun speeltijden beter zijn. Onze speelplaats is ingericht in verschillende informele zones met zand en kiezels, sportterreinen, rolschaatsen of steppen, enzovoort. Elk kind vindt hun spel waardoor er veel minder verveling is en dus de bron voor plagen en pesten wordt weggehaald. Dat heeft een ongelooflijke impact op hoe de kinderen zich voelen op onze school.”

Naast de award heeft Sint-Paulus 30.000 euro gewonnen. “Met dat budget kunnen we verder investeren om van onze school en nog betere school te maken. Ik was nog niet thuis van Brussel en ik kreeg al allerlei voorgestelde projecten van collega’s binnen. Het geld was al zo goed als op”, lacht Cedric. “Maar dat is goed. Het wijst op een creatief, ondernemend en geëngageerd team. We zullen het prijzengeld besteden zodat het zoveel mogelijk kinderen en leerkrachten ten goede komt.”

Gewaagde keuzes

De Klimaatspeelplaats wil ook een inspiratie zijn voor andere scholen. Ze ontvangen veel bezoekers en intussen is Cedric een dienstverlening opgestart naar andere scholen om dit soort speelplaatsen in te richten. “Het leeft echt bij ons in Vlaanderen om die invulling te herzien. Het is vooral mooi om te zien dat zelfs na bijna acht jaar het project nog steeds leeft. Dat doet ons plezier want we hebben gewaagde keuzes gemaakt naar inrichting en beheer. Het is een mooie bevestiging van onze inspanningen.”

Meer informatie op www.klimaatspeelplaats.be.