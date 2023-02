Alyssa (21) uit Lichtervelde drie maanden in Tanzania voor stage: “Iedereen wil hier mijn haar aanraken”

Terwijl leerlingen en leerkrachten hier genieten van een weekje vakantie, staat Alyssa Grymonpré (21) uit Lichtervelde vrolijk voor de klas… in Tanzania. De Lichterveldse loopt er drie maanden stage in het kader van haar lerarenopleiding. “Ze verwelkomen me elke dag met open armen op school.”

Je kent haar misschien als zaalmedewerkster in café Wolf, maar dezer dagen vertoeft Alyssa Grymonpré (21) op een kleine 7.000 kilometer van thuisbasis Lichtervelde. Sinds begin deze maand verblijft ze in Arusha, een stad van 271.000 inwoners in het Oost-Afrikaanse land Tanzania.

De dochter van Kris Grymonpré en Heidi Buddaert loopt er stage in het kader van haar bacheloropleiding lager onderwijs aan hogeschool Vives in Torhout. Drie maanden lang geeft ze er les op de Peace School.

Betere leerkracht

“Net als tijdens mijn stage in basisschool ‘t Vlot, geef ik hier les aan het derde leerjaar. Dat maakt het extra interessant om gelijkenissen en verschillen te zien”, vertelt Alyssa vanuit Afrika. “Heel boeiend, want ik ben ervan overtuigd dat les geven in een minder ontwikkeld land van mij een betere leerkracht zal maken. Creatief zijn is hier een must. Maar de leerlingen zijn laaiend enthousiast en de leerkrachten gaven alleen maar lovende commentaren over mijn lessen. In de Peace School ontvangen de leerkrachten mij elke ochtend met open armen. Ik was nochtans een beetje zenuwachtig, want ik begreep het Afrikaans Engels van de leerkrachten – en de lokale bevolking in het algemeen – aanvankelijk niet zo goed. Maar ondertussen heb ik die variant van het Engels al beter onder de knie.”

Polé polé

Alyssa huurt samen met vijf medestudenten een huisje in het dorp Njiro. “De eigenaars, Prince en Michelle, verblijven hier ook waardoor we de Afrikaanse cultuur nog intenser beleven”, klinkt het. “De mensen leven hier volgens het motto polé polé. Rustig rustig. Een Tanzaniaan kan je niet opjagen. Helemaal anders dan onze drukke en vaak stressvolle westerse cultuur. En op straat begroet iedereen elkaar met jambo, Swahili voor hallo.”

“Samenleven met vijf andere studenten, die elk hun eigen levensstijl en gewoontes hebben, is wel een grote uitdaging. Door goede afspraken te maken, zorgen we dat het samenleven behoorlijk goed verloopt en vermijden we conflicten.”

Ondertussen is de Lichterveldse al drie weken in Tanzania. “Toch zijn er nog altijd dingen waaraan ik moet wennen. Zo worden we op straat en op school vaak aangekeken en aangesproken. We worden ook nageroepen met muzungu, wat blanke betekent. En op school vinden de kinderen niets leuker dan mijn huid of mijn haar aanraken.”

“Het is dus zeker aanpassen aan het leven hier. Elke dag is het een mysterie of de elektriciteit al dan niet zal werken. De voeding is ook best eentonig. We eten vooral rijst, bonen en fruit. Gelukkig ontdekten we al een hotel met Belgische uitbater. We kunnen er zwemmen en Belgische gerechten krijgen. Maar ik probeer ook zoveel mogelijk van de lokale cultuur te ontdekken. Zo gaan we om met mensen van hier, werden we al uitgenodigd om bij mensen thuis te gaan eten en staat er een trouwfeest op de planning.”

Heimwee

Op 28 april keert Alyssa terug naar België. “Heimwee heb ik zeker, maar dat houdt me niet tegen om toch van dit avontuur te genieten”, klinkt het.

“De vele leuke momenten met medestudenten, leerlingen, locals en leerkrachten maken dit avontuur extra boeiend en leuk, waardoor de tijd voorbij vliegt. Dat zorgt er onbewust voor dat ik minder aan thuis denk. Ik mis vooral de kleine dingen, zoals een gezellige avond met mijn ouders en mijn zus Djaline. Of met mijn vrienden iets gaan drinken. Maar ik weet dat ik hier slechts drie maanden ben. Dat helpt om mijn thuis niet té hard te missen.”