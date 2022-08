Aftellen naar hun eerste 1 september: drie schooldirecteurs over de spannende start van het nieuwe schooljaar

Nog zes keer slapen en de zomervakantie zit er op. Niet alleen tienduizenden kinderen en leerkrachten tellen af, ook hun directeurs zien 1 september snel naderen. In tijden van nijpende lerarentekorten wordt het voor hen een extra spannende dag. Wij spraken met drie West-Vlamingen die voor het eerste een eerste schooldag als directeur zullen beleven.

Sven, directeur in Brugge: “Bij de Red Flames leerde ik een team te leiden”

De carrière van Bruggeling Sven Cnudde (41) heeft altijd in teken van onderwijs en sport gestaan. Als jonge starter gaf hij vijf jaar lang les aan het vijfde leerjaar van de Vrije Basisschool Sint-Lodewijkscollege in zijn thuisstad. Daarna besloot hij om zich meer toe te leggen op zijn tweede passie: sport. Hij begon les te geven in de topsport aan het KTA, werd keepertrainer van de Red Flames (Belgische nationaal vrouwenelftal, red.), organiseerde eigen sportkampen en zette zich in als jeugdverantwoordelijke in Knokke. Allemaal rollen die hij met hart en ziel heeft ingevuld, maar waar hij nu voor het grootste deel afscheid van neemt.

“Ik ben altijd actief gebleven in de afdeling Zandstraat van het Sint-Lodewijkscollege, twee uur per week was ik er werkzaam als preventie- en beleidsadviseur. Toen ze mij onlangs vroegen of ik het niet zag zitten om fulltime als directeur aan de slag te gaan, heb ik eigenlijk niet zo lang getwijfeld”, vertelt Sven. “Een team leiden is echt iets voor mij. Mensen aansturen om het beste uit zichzelf naar boven te halen, leerlingen daardoor zien floreren, mijn eigen ideeën implementeren… Ik kan eerlijk zeggen dat ik het echt zie zitten!”

Aan motivatie ontbreekt het Sven duidelijk niet. Toch is het een hele uitdaging om een school draaiende te houden, zeker in tijden waar onderwijsvacatures soms maandenlang blijven openstaan. Voer voor stress? Geen sprake van. “Iedereen vraagt mij dat”, lacht Sven. “Maar ik heb eigenlijk nooit echt stress. Ik zie wel hoe het loopt en zal problemen oplossen wanneer ze zich stellen. Ik zal vooral blij zijn als ik over drie of vijf jaar tevreden kan zijn met wat we tegen dan bereikt zullen hebben. Kwaliteit hoog houden en vernieuwen waar nodig, daar draait het om.” (PS)

Sarah, directeur in Harelbeke: “Met een gezonde portie zenuwen”

Als kind zat Sarah Van Tuykom (41) zelf achter de schoolbanken van het Guldensporencollege, toen nog onder de naam Sint-Amandscollege, in Harelbeke en later in Kortrijk. Na haar studies keerde ze meteen terug naar de school om aan de slag te gaan als leerkracht, maar ook als leerlingenbegeleidster en lid van het beleidsteam. In september begint ze een nieuw hoofdstuk te schrijven, dit keer als directrice van de school.

“Met een gezonde portie zenuwen”, lacht Sarah. “De samenwerking met mijn collega-directeur en de leerkrachten verloopt in elk geval enorm goed. Dat is ook nodig om de huidige uitdagingen in het onderwijs aan te gaan. Momenteel hebben wij een heel sterk team. Met nascholingen en goed overleg zullen we de kwaliteit elke dag hoog proberen te houden.” Of ze het lesgeven niet zal missen? “Tja, kiezen is verliezen, hé. Maar ik heb er enorm veel zin in en ben er zeker van dat ik minstens evenveel energie en voldoening zal halen uit mijn nieuwe functie. Zorgen voor een goed pedagogisch klimaat waarin iedereen zich kan ontplooien, daar draait het voor mij om.” (PS)

Didier, directeur in Ichtegem: “Voor elke klas hebben we een juf of een meester”

Geen lerarentekort aan vrije basisschool De Schatkist in Ichtegem en daar is de nieuwe directeur Didier Lingier uit Torhout ontzettend blij om. Twee dagen na de start van het schooljaar wordt hij 50 jaar en hij kan zich geen mooier onderwijscadeau indenken. “Voor elke klas hebben we een juf of een meester. Dankzij de goede samenwerking binnen onze grote Scholengroep Sint-Rembert kunnen we nog altijd jonge leerkrachten aantrekken en hen een job voor een volledig schooljaar aanbieden. Weg stress als directeur! Ik vrees niettemin dat er straks niemand te vinden zal zijn om eventuele vervangingen op zich te nemen. Laten we dus hopen op een griep- en coronavrij jaar.”

Didier heeft in zijn loopbaan een niet-alledaagse stap gezet. Eerst heeft hij als regent Nederlands, geschiedenis en Duits jarenlang in Torhout lesgegeven en vervolgens was hij sinds september 2013 de geliefde adjunct-directeur van het Torhoutse VTI. Maar nu heeft hij de overgang gemaakt naar een directiefunctie in het basisonderwijs. Vbs De Schatkist telt in Ichtegem twee vestigingen, heeft 310 leerlingen en een kleine 30 personeelsleden, plus nog een tiental mensen die instaan voor het onderhoud en het toezicht.

“Het basisonderwijs is uiteraard anders dan het secundair, maar er zijn veel verwantschappen. Groot verschil: in het VTI waren de meeste collega’s mannen, nu zijn het bijna allemaal vrouwen, op vier heren na. Een mooie mix van jonge en oudere collega’s, die elkaar in beide richtingen inspireren. Wat het lerarentekort betreft zou de minister graag kunnen toveren, denk ik, welnu wij hebben er ons jaarthema van gemaakt. (lacht) Ons thema luidt effectief Als ik kon toveren. We willen inzetten op de socio-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Leren is uiteraard belangrijk op school, maar leren leven, is dat minstens evenzeer.” (JS)