Van leerling tot directrice: “Guldensporencollege zit in mijn bloed”

Ook voor de Harelbeekse Sarah Van Tuykom (41) wordt het een bijzondere eerste schooldag. Sinds haar 12de staat Sarah al bijna elk jaar op 1 september voor de schoolpoort van het Guldensporencollege, maar nu doet ze dat voor het eerst als kersverse directrice.

Als kind zat Sarah Van Tuykom (41) zelf op de schoolbanken van het Guldensporencollege, toen nog onder de naam Sint-Amandscollege. Tijdens haar studies mocht ze er aan de slag als stagiair, 20 jaar geleden vervoegde ze officieel ‘de familie’ als afgestudeerd leerkracht Nederlands, Engels en aardrijkskunde. “Eerst 10 jaar in Kortrijk en daarna in Harelbeke, tevens mijn thuisstad. Al snel nam ik ook taken als leerlingbegeleidster op en maakte ik deel uit van het beleidsteam. Het Guldensporencollege maakt duidelijk een heel groot deel van mijn leven uit, het zit zowaar in mijn bloed”, lacht Sarah.

Gouden kans

Vorig schooljaar kwam er al een vacature voor adjunct-directeur vrij, maar toen besloot Sarah te passen: “Mijn dochter ging net de overstap maken naar het middelbaar, mijn zoon zou zonder zijn zus op school plots veel zelfstandiger moeten worden… Ik twijfelde. Enkele maanden geleden deed de kans zich opnieuw voor, en besloot ik er wél voor te gaan. Ik voel me in deze beslissing enorm gesteund door mijn gezin, maar ook door de collega’s waar ik intussen al jaren mee samenwerk.”

“Ik zal het missen om voor de klas te staan, maar deze kans kon ik niet laten liggen”

En zo geschiedde. In september begint Sarah aan een nieuw hoofdstuk in haar carrière, dit keer als directrice van de school in Harelbeke. Zonder stress, wel met een gezonde dosis zenuwen. “De verantwoordelijkheid schrikt me niet af. Ik deel die natuurlijk voor een stuk met mijn collega-directeur Bart Hanssens. Mijn ervaring als leerlingenbegeleidster en lid van het beleidsteam is natuurlijke een grote meerwaarde geweest. Ik ken het karakter van de school door en door, ik weet wat er leeft onder de leerlingen en het personeel. Anderzijds kennen zij mij ook heel goed, ze weten wat ze aan mij hebben. Ik kijk ernaar uit om samen met iedereen heen aan de slag te gaan om tal van projecten te realiseren. Op elk niveau barst onze school van het talent, dat zit alvast goed”, klinkt het enthousiast.

Kiezen is verliezen

Momenteel is Sarah volop bezig met het volgen van nascholingen, de opdrachtenverdeling en allerhande praktische voorbereidingen voor volgende week. Of ze het lesgeven zal missen? “Tja, kiezen is verliezen hé. Ik heb altijd heel graag voor de klas gestaan. Maar ik heb enorm veel zin in dit avontuur en ben er zeker van dat ik minstens evenveel energie en voldoening zal halen uit mijn nieuwe functie. Zorgen voor een goed pedagogisch klimaat waarin iedereen zich kan ontplooien, daar draait het voor mij om. En dit alles binnen een scholengroep waarin ik grotendeels ben opgegroeid en die mij heeft gevormd tot de persoon die ik nu ben, wat kan een mens nog meer willen?”