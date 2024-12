40 kinderen ontvangen diploma junior Techniekacademie

In de middenschool van Sint-Pieter in Oostkamp zijn de diploma’s van de Junior Techniekacademie uitgereikt. In het totaal konden 40 enthousiaste kinderen uit het derde en vierde leerjaar proeven van verschillende technieken. Ze experimenteerden als echte biologen met het planten van zaadjes onder invloed van verschillende soorten licht en bouwden daarvoor een indoormoestuin met verlichting. In het domein mechanica en elektriciteit ontwierpen en bouwden ze een wagentje dat zichzelf voortbewoog en ze maakten en programmeerden hun eigen fantasiedier. De Techniekacademie is een samenwerking tussen de Hogeschool Vives en de gemeente Oostkamp. (foto GST)