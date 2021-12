Nieuwe maatregelen zetten domper op Oostendse kerstvakantie: “Dit is echt niet meer normaal”

Quinten Goekint, organisator van Winter in het Park, wist woensdagavond niet wat te zeggen na het bekendmaken van de nieuwe regels van het Overlegcomité. Vooral het verbod op tenten bij buitenevenementen baarde hem zorgen. “De regels veranderen constant. Dit is niet meer normaal.”

De meningen over de extra week kerstvakantie tot nu toe waren verdeeld in Oostende: triestig voor de horeca, maar behoorlijk wat bezoekers en shopping betreft. En ook Quinten Goekint was niet ontevreden. “Geen flop, maar een lightversie”, noemde hij deze editie van Winter in het Park, met meer schaatsers, maar minder volk op de kerstmarkt zelf.

De beslissingen van het Overlegcomité van woensdag deden Quinten echter naar adem happen. Er moet meer controle komen op de toeloop naar kerstmarkten, maar de meeste zorgen baart het verbod op tenten bij buitenevenementen. “Ik weet ook nog niet wat dit zal inhouden. Hoe kan je schaatsen verhuren zonder tenten? En ik heb verschillende projecten lopen… Dit is niet meer normaal. Wie zal dit blijven betalen? De regels veranderen constant. Dit is volledig absurd. Ik weet even niet meer wat gezegd. Ik ben in shock”, aldus Quinten.

Winkelen mag je vanaf zondag met maximum twee personen, behalve huisgenoten, en het aantal klanten per vierkante meter wordt beperkt. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) kon bij het ter perse gaan nog geen uitspraken doen over concrete gevolgen van al die beslissingen voor Oostende. “Ik moet eerst het KB en de correcte instructies kunnen inzien”, stelde hij. “Maar we zullen zeker geen bijkomende maatregelen nemen.”

Matige kerstvakantie

Voor de rest loopt deze kerstvakantie vrij matig. “Uit de cijfers van de voorbije jaren leren we dat een kerstvakantie met feestdagen buiten het weekend meer bezoekers naar de kust brengt”, klinkt het bij provinciebedrijf Westtoer. “Voor de kerstvakantie van 2021 ligt het aantal verhuurde vakantiewoningen voorlopig op hetzelfde niveau of zelfs iets lager dan in 2020. De extra week kerstvakantie zorgt voor een relatief beperkt aantal extra boekingen bij de verhuurkantoren.”

Voor horeca triestig

Voor de horeca is het momenteel “triestig”, zegt voorzitter van Horeca Middenkust Bart Boelens. “We merken dat de huidige maatregelen toch nog een serieus afschrikkend effect hebben. En een overlegcomité vertaalt zich meestal in heel wat annulaties. Van die extra week merken we momenteel niet veel. Er zijn enkelingen die wat meer boekingen noteren, maar dat blijft beperkt. Voor de rest van ons is het vooral nagelbijten en afwachten wat omikron doet. We hopen dat we niet opnieuw de dupe worden.”

“Kerstmis is traditioneel een familiefeest, dus veel boekingen zijn er niet. Op oudejaarsavond zitten we momenteel aan 65-70 procent. Er is zeker nog veel plaats. Maar ik vrees er eigenlijk wel voor. Wat voor zin heeft het voor de mensen om een hotel te reserveren als ze vanaf 23 uur weer op hun hotelkamer moeten gaan zitten? We hadden gehoopt dat men toch voor oudejaarsavond het sluitingsuur wat zou verlaten, maar helaas. Ik heb zelf twee cafés en zie dat iedereen om 23 uur buiten staat, af te spreken waar het volgend feestje zal zijn. Het mag niet op café, maar wel bij iemand thuis. Onbegrijpelijk.”

Veel shoppers

Pieter Hens van Toerisme Oostende is wél behoorlijk positief over de voorbije week: “We zien dat er redelijk wat extra volk in Oostende is door die extra week”, zegt hij. “Het is best oké voor een week in december. Geen topweek, maar al bij al zeker goed. Het is vooral een mix van dagjestoeristen en verblijfstoeristen. Veel mensen komen shoppen, dat merken we bijvoorbeeld aan de Inpakbar. Op sommige dagen pakken we daar tot 50 procent meer geschenkjes in dan in 2019.”

“Elk overlegcomité is een remmende factor”, erkent Pieter Hens. “Maar we doen er toch alles aan om te zorgen dat er een mooi winteraanbod is in Oostende, en op een veilige manier.”

(GLO/HH)