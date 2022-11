Nieuwe lading kunstwerken voor benefietveiling

De aankondiging van de benefietveiling voor meer toegankelijkheid is al een tijdje de deur uit, maar eerder vandaag meldden de organisatoren dat ze enkele unieke kunstwerken aan de veiling mochten toevoegen. Het gaat om kunstwerken die burgemeester Dedecker schenkt en enkele authentieke werkjes uit het dakpannetjesproject van het oude casino.

Schepen Natacha Lejaeghere schetst nog even de bedoeling van de benefietveiling: “We willen op een originele manier extra fondsen werven voor meer toegankelijkheid voor ons strand. Iedereen verdient om op een goeie manier op het strand te geraken, ook als je mobiliteitsproblemen hebt. We bieden over de 40 kunstwerken en andere voorwerpen aan op de veiling. Blikvangers zijn onder andere de vergulde schapen van Hannes d’Haese en een gesigneerd truitje van de Red Flames.”

Schenking uit de collectie Dedecker

Wist-je-datje? Burgemeester Dedecker is een kunstliefhebber. Doorheen de jaren verzamelde hij een gevarieerde collectie. Daaruit schenkt hij enkele mooie stukken aan de benefietveiling. “Welke stukken ik exact wegschenk? Dat moeten de nieuwsgierigen maar ontdekken in de catalogus. Ik heb enkele beelden, kunstboeken en schilderijen aangeboden. Maar sommige ‘kenners’ gaan aangenaam verrast zijn”, zegt de burgemeester mysterieus.

Unieke dakpannetjes

Toen het oude casino werd afgebroken, kreeg voormalig ‘krak van Middelkerke’ Eric Vandewalle het idee om de oude dakpannen aan verschillende mediafiguren en kunstenaars ter versiering aan te bieden. Die collectie is ondertussen uitgegroeid tot een bonte verzameling prachtige minikunstwerkjes. Enkele van die ‘bewerkte’ dakpannen gaan nu ook onder de hamer op de benefietveiling voor meer toegankelijkheid. “Ik bied ondermeer een Cowboy Henk-dakpannetje van Herr Seele, een Jommeke-dakpan van Gerd Van Loock en een Smurfen-dakpannetje van Philippe Delzenne aan de veiling”, zegt Eric.

Wil je alle kunstwerken voordien bekijken?

De volledige catalogus van aangeboden kunstwerken, voorwerpen en hun eventuele startwaarde staat online via www.middelkerke.be/veiling.

Hoe werkt de veiling?

• Kijkmoment en inschrijven voor de veiling: tussen 10 en 15.30 u. – online via www.middelkerke.be/veiling

• Veiling zelf: om 16 u. – niet online

De veiling vindt plaats in Hotel Middelpunt, Westendelaan 37, Middelkerke.