Nieuwe korpsadjudant bij Competentiecentrum

Nick Develter is de nieuwe korpsadjudant van het Competentiecentrum Steunmaterieel en Producten in Ieper. Hij volgt daarmee Sven Berg op. De stickovergave vond plaats onder leiding van majoor Ben Van Hecke. Het zal de laatste overgave zijn in de geschiedenis van de kazerne van Ieper, want eind dit jaar sluit dit centrum definitief de deuren. Op de foto herkennen we de schepenen Patrick Benoot en Ives Goudeseune, Sven Berg, generaal Filip De Varé, Nick Develter, majoor Ben Van Hecke en Marnix Vandenbussche. (foto EF)