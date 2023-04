Nieuwe fontein test vormen en kleuren op heraangelegde Leet: “Alles is mogelijk”

Aan beide kanten van de Lakenhallen in Ieper zijn momenteel fonteinen te zien, want de nieuwe spuitmonden op de heraangelegde Leet worden uitgetest. Met het oog op een fonteinprogramma voor de komende jaren worden de 45 waterstralen afgewisseld in hoogte en kleur. Ook het verbruik wordt gemeten. “Verspilling wordt zoveel mogelijk vermeden.”

“Wat een verrassing!” Vanop de bank, die is opgebouwd uit restanten van de opgegraven kademuur, zagen Elias Vansteenlandt (18) en andere scholieren in primeur hoe 45 waterstralen plots spoten uit het heraangelegde Vandepeereboomplein, dat deel uitmaakt van de Leet.

“Mooie lichtjes en een leuke plek”, vindt Elias. “Als de wind onze richting uitwaait, krijgen we wel spettertjes over ons heen, maar in de zomer is dat welgekomen.”

De fontein spuit de komende twee weken elke dag van 11 tot 18 uur op proef. “Een attractie voor de Leet”, stelt Ives Goudeseune, schepen van Openbaar Domein (Vooruit). “In deze proefperiode worden onder meer de lichtjes getest, die de fontein kleur geven. Van groen op Saint Patrick’s Day tot alle kleuren van de regenboog op Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie. Door verschillende kleuren te laten contrasteren tussen de verschillende waterstralen kunnen we bepaalde vormen en figuren laten oplichten, zoals het Iepers kruis. Alles is mogelijk.”

Via drie ondergrondse pompen komt het water uit 45 spuitmonden tot verschillende hoogtes. “De buitenfonteinen tot maximaal 70 centimeter en de binnenste waterstralen tot maximaal 120 centimeter”, vervolgt Goudeseune. “Waterverspilling wordt zoveel mogelijk vermeden door gebruik te maken van regenwater, dat via een goot wordt opgevangen, gefilterd en opgeslagen in reservetanks voor hergebruik.”

Daarmee verschilt de Leet van de andere fonteinen in de binnenstad. “De fontein op de Grote Markt wordt continu bevoorraad via drinkwater uit een waterleiding”, duidt Goudeseune. “In het Le Touquetpark aan het station is helemaal geen automatische aanvoer, maar wordt water getrokken uit de vijverbak rond de fontein. Daar moet de bak geregeld bijgevuld worden en kan de fontein plots zonder water vallen.”

Ook op de Leet is dit mogelijk. “Hoeveel water precies verdampt, wordt ook tijdens deze proefperiode gemeten, zodat er tijdig regenwater wordt bijgestoken in de tanks onder het plein. Het stadsbestuur beslist in welke mate het opportuun is om dat te doen in extreem droge en warme periodes. De momenten waarop de fontein in werking treedt, worden vastgelegd in een fonteinprogramma dat de komende jaren verder verfijnd wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met het verwachte aantal mensen en evenementen op de Leet. Ik vind de fontein alvast geslaagd, het wordt een van de leukste plekjes van Ieper. In de zomer verwachten we hier heel wat spelende kinderen.”

Ook tevreden is Leilei Ji (50). De uitbaatster van Chinees restaurant New Shanghai City nam donderdagmiddag foto’s van de waterstralen voor haar zaak. “Ik wist niet dat de spuitmonden vandaag zouden geactiveerd worden”, zegt ze. “De fontein is prachtig en levendig, een meerwaarde voor onze zaak, het plein en Ieper. (TP)