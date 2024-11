“Nieuwe decoratie in Chinees thema”: Frederic staat al sinds jaargang één op de kerstmarkt

De bekendste ijsjesman van Kortrijk tekent al elk jaar present op de kerstmarkt, met uitzondering van één coronajaar. Maar Frederic Baas staat er niet met zijn geliefde ijsjes, wel met een hele reeks jenevers en enkele warme lekkernijen. Dit van 5 december tot 5 januari.

Hoe is jouw passie voor ijs maken ontstaan en wat motiveert je om elk jaar door te gaan?

“Van kinds af aan wou ik patissier en bakker worden. Tijdens mijn opleiding aan Ter Groene Poorte in Brugge werkte ik in het weekend bij de gewezen patisserie Gaston in de Gentsesteenweg. Hij was gespecialiseerd in ijs. Heel Kortrijk ging daar om ijstaarten. Bij Gaston heb ik de stiel geleerd. Ik deed dat heel graag. Als ijsbereider zijn de uren ook beter omdat je niet ’s nachts moet opstaan. Je werkt in dezelfde branche, maar je hebt nog een leven ernaast. IJs kan je tijdens de dag bereiden. Toen de winkel in de Lange Steenstraat vrijkwam – ik was toen nog maar 20 jaar – heb ik de sprong gewaagd. Ik doe het nog altijd met hart en ziel. Iedere dag staat er een rij aan te schuiven voor ijsjes en wafels. Dat mensen graag naar Frederic’s komen, motiveert me wel. Het is fantastisch om de kindjes hun gezicht te zien. IJs en wafels zijn producten die mensen gelukkig maken. Na 25 jaar doe ik het nog altijd even graag.”

Frederic’s is een begrip in Kortrijk. Wat is volgens jou het geheim achter dit succes?

“De kwaliteit van mijn producten staat op plaats één. Ik gebruik nog steeds hetzelfde recept als 25 jaar geleden, met verse melk, eieren, room, fruit en echte vanille. Ik gebruik geen poeders en werk nog steeds volgens grootmoeders recept. Ik sta er ook iedere dag, zeven op zeven. Ik vind het belangrijk om in je eigen zaak te staan. Zo behoud je niet alleen de controle over de kwaliteit, maar ben je ook een bekend gezicht voor je klanten, die graag eens goeiedag zeggen en een babbeltje slaan.”

Je staat al jaren op de kerstmarkt, met welke specialiteiten?

“Ik sta er al van de eerste editie, maar heb één jaar overgeslagen door corona, de editie in het Begijnhofpark. In mijn chalet verkoop ik Luikse en Brusselse wafels, en véél jenevers, zo’n 24 soorten. Je kan bij mij ook terecht voor verse chocolademelk, Irish coffee en champagne.”

“Tot 18 uur in de winkel en tot na middernacht in de chalet. Je moet het écht graag doen om vol te houden”

“Dat zijn de toppers. Dit jaar voorzie ik nieuwe decoratie, in Chinees thema. Denk aan lampions en draken. Ik heb inspiratie opgedaan in Maleisië. Het is eens iets anders. De Chinese lampions heb ik al gekocht, het zal zeer tof zijn.”

Wat maakt deze ervaring voor jou bijzonder?

“Ik zie de kerstmarkt als een hobby. Je bent onder het volk, de kameraden komen af, je zit in het plezier, mensen babbelen met elkaar. Ik vind het heel leuk. Maar het is wel veel werken. Na een maand het ijssalon én de kerstmarkt ben ik versleten. (lacht) De uren zijn niet te onderschatten. Tot 18 uur in de winkel en tot middernacht in de chalet. En dan moet de opkuis nog beginnen. Je moet het écht graag doen om vol te houden. Mijn favoriete momenten door de jaren heen? Vroeger mochten we zelf muziek draaien. Mijn pa draaide dan vinyl. Barry White, Donna Summer, dat was supertof. Jammer genoeg mag dat niet meer. Ook de jenever challenge van Kortrijk met Margot was een toffe ervaring: 18 jenevers op één avond.”

Zie je jezelf in de toekomst nog steeds op de kerstmarkt staan?

“Jazeker! Ik doe het heel graag, zolang de locatie goed blijft. Ik ben fan van de Grote Markt en het Schouwburgplein, maar op het plein langs de Sint-Maartenskerk was het slechtste jaar ooit. En het standgeld mag niet meer stijgen. Kortrijk is nog steeds een kleine stad en in de week is het kalm. Het moet nog leuk blijven voor de standhouders.”

Wat is jouw kerstwens voor Kortrijk?

“Dat Kortrijk een bloeiende en bruisende stad mag blijven, met minder leegstand. De vele leuke events maken van Kortrijk een stad vol plezier. En uiteraard een heel goede gezondheid voor alle Kortrijkzanen en heel veel liefde.”