Nieuwbouw Jeugdhulp Zonnewende veertig procent duurder dan gepland: “We herbekijken het dossier”

De bouw van vier nieuwe panden op de site van Zonnewende in Veurne is duurder dan initieel gepland. De totale kostprijs is veertig procent hoger dan het voorziene budget. “Het studiebureau is samen met de stad het dossier aan het herbekijken, om zo de prijs te proberen drukken”, reageert schepen van Financiën Jan Verfaillie (CD&V).

Jeugdhulp Zonnewende is sinds 1962 een begrip. In een groene en rustige omgeving vlak bij het stadscentrum vinden kinderen en jongeren een thuis. In Zonnewende nemen medewerkers de zorg van 47 jongeren van 3 tot 25 jaar op zich.

Nieuwbouwproject

Om die kwaliteitsvolle begeleiding te kunnen verzekeren, drong vernieuwing zich op. De huidige paviljoenen zijn meer dan 60 jaar oud. Volgens directeur van Zonnewende Roel Lepoutre bleek renoveren geen economisch voordelige optie, dus werd er gekozen voor een nieuwbouwproject. Er komen vier nieuwe gebouwen waarin de verschillende leefgroepen hun thuis zullen hebben. De groene omgeving blijft behouden, maar krijgt wel een nieuwe invulling met meer aandacht voor biodiversiteit en bomen.

De totale kostprijs is echter veertig procent hoger dan het voorziene budget. “Daarom werd in het schepencollege beslist om de ruwbouwwerken niet te gunnen”, zegt schepen van Financiën Jan Verfaillie. “De oorspronkelijke raming was ongeveer 7,5 miljoen euro, door stijging materialen en inflatie werd dit afgeklopt op ongeveer 10 miljoen. Na aanbesteding van het eerste deel en extrapolatie komen we op ongeveer 15 miljoen euro. Daarvan anticipeert het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden 4,5 miljoen. Dat wil zeggen dat de Veurnse belastingbetaler dus meer dan 10 miljoen euro zou moeten ophoesten.”

Aanpassingen

“Het studiebureau is samen met de stad het dossier aan het herbekijken voor een gefaseerde uitvoering en het iets simpeler te maken, om zo de prijs te proberen drukken. Zonnewende dient evenwel aangepast te worden aan de noden en behoeften zowel voor jeugd alsook voor personeel.”

Schepen van Welzijn Guido Hoste (CD&V) laat weten dat de aannemer nog voor het bouwverlof zal aangesteld worden. (DM)