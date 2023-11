Niels Destadsbader presenteert dagelijkse Warmste Week-show vanuit Brugge

De Warmste Week heeft haar nieuwe vlam voorgesteld, het ‘waakvlammetje’. De waakvlam staat symbool voor alle kinderen en jongeren die moeten kunnen opgroeien zonder zorgen. Zita Wauters wordt ‘Vlambassadeur’, Niels Destadsbader presenteert de dagelijkse show vanuit Brugge.

Wie een vlammetje koopt, steunt de bijna driehonderd geselecteerde projecten rond het thema ‘opgroeien zonder zorgen’. Voor dit jaar creëerde de openbare omroep een glow-in-the-dark-waakvlammetje, dat dag en nacht schittert. Een vlammetje kost vier euro en is te koop op dewarmsteweek.be en in elk KBC-kantoor.

Steentje bijdragen

Zita Wauters, dochter van zanger Koen Wauters, trekt tijdens De Warmste Week door Vlaanderen en Brussel als Vlambassadeur. “Ze zal zo vlammen voor een veilige plek voor elk kind en elke jongere”, aldus de VRT. Wauters zelf zegt opgegroeid te zijn met De Warmste Week. “Ik geniet elke keer weer enorm van zoveel warme pakkende verhalen, en vooral van zoveel goedheid in Vlaanderen”, vertelt ze. “Ik kijk er enorm naar uit en hoop mijn steentje te kunnen bijdragen, want elk kind zou moeten kunnen opgroeien zonder zorgen, en dat is niet vanzelfsprekend.”

Nauw aan het hart

Ook Niels Destadsbader zegt zijn hart te hebben verloren aan jongeren sinds zijn periode als Ketnet-wrapper. “Hun lot ligt me nauw aan het hart”, zegt de presentator. “En dat zo’n mooi initiatief als De Warmste Week nu mag doorgaan in het prachtige West-Vlaanderen, dat maakt de cirkel helemáál rond.”

De Warmste Week vindt dit jaar plaats op ‘t Zand in Brugge van maandag 18 tot en met zondag 24 december en is te volgen op VRT 1, Studio Brussel, MNM, Ketnet en VRT MAX.