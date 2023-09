Nette zamelt 1.500 euro in voor Think Pink

Op 9 september had Miss Grace Benelux-finaliste Nette Verhulst uit Oostrozebeke een pop-up opgericht met haar webshop Atelier José, en dat in haar eigen tuin. Deze was volledig ingericht in het thema van Think Pink. Er was een Think-Pinkbuffet en daarnaast deed ze ook een cupcakeverkoop. Alle centen van deze goede doelen brachten in totaal 1.500 euro op. Dat is integraal naar Think Pink gegaan. “Daar ben ik natuurlijk super trots op, dat ik dit kon doen in mijn Miss Grace Benelux-traject”, vertelt ze ons achteraf. “Think Pink ligt me immers heel na aan het hart. Nu kan ik 38 mensen helpen door hun boxen te schenken, die ze kunnen gebruiken tijdens de vreselijke ziekte die ze meemaken. Ik hoop dit nog veel te kunnen doen trouwens.” (SBR/foto SBR)