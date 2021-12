Nadine Hillewaert zet zich in voor wie minder heeft

Nadine Hillewaert organiseert dit jaar een opvallende inzamelactie en krijgt daarbij steun van het Oudenburgse stadsbestuur. “Mijn hart gaat uit naar mensen die het minder hebben”, vertelt ze.

Nadine Hillewaert (62) werd geboren in Westkerke: “Ik huwde op mijn zestiende met Danny Huwein. We hebben twee kinderen en zes kleinkinderen. Ik had een goede vriendin die altijd voor me klaarstond. Zoveel jaar later gaat mijn hart nog altijd uit naar die mensen die het minder hebben. Vandaar dat ik ook iets terugdoe voor mijn medemens.”

Extra gezelligheid

Nadine en Danny zetten zich al 14 jaar in: vroeger in Oostende waar ze hielpen met de soep- en maaltijdbedeling en bij Lichtbaken waarvoor ze een inzameling deden. Ze wonen al zes jaar in Westkerke en ook daar gaat het engagement van Nadine door. “Vorig jaar hebben mijn man en ik 64 kerststukjes gemaakt voor woon-zorgcentrum Riethove. Zo konden we de bewoners in deze coronatijden toch wat extra gezelligheid schenken. Dit jaar is onze actie bedoeld voor de minderbedeelden. Dat doen we met de inzameling van koffie. Inmiddels werden bij mij al meer dan 100 pakjes binnengebracht. Die zullen geschonken worden aan de voedselbedeling De Lage Drempel – De Kerit.”

Via Welzijnshuis

Er is al voldoende koffie om de meer dan 50 mensen die langsgaan bij De Kerit met kerst te laten genieten van een kop koffie. “We kregen via Jos van de voedselbedeling het signaal dat er ook nood is aan hygiënische producten. Vandaar dat onze actie inmiddels werd uitgebreid naar zeep, scheerproducten, shampoo, deodorant, toiletpapier, tandpasta en maandverband. Ook die gaan naar De Lage Drempel – De Kerit.”

Het stadsbestuur zet haar schouders onder de actie en promoot via het Welzijnshuis de inzameling. In het Welzijnshuis (Hoogstraat 13) kunnen de producten binnengebracht worden tot maandag 20 december. Ook bij Nadine en Danny in Westkerke komen veel mensen hun pakje koffie afgeven. Er is ook een rekeningnummer voor giften: BE08 0635 7683 7413 met de vermelding ‘mensen in armoede’. (EFO)