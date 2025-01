N-VA wil meer middelen voor rattenbestrijding in Roeselare, meerderheid verdeeld

De stad is niet van plan om extra inspanningen te leveren in de strijd tegen ratten. “Dat er nu meer ratten gevangen worden, is het gevolg van de extra klemmen die we gebruiken. Bovendien was het de afgelopen maanden erg nat”, aldus schepen Francis Debruyne. Opvallend was dat Geert Huyghe (CD&V) met de oppositie meestemde.

Namens de N-VA bracht fractieleider Brecht Vermeulen op de gemeenteraad van januari 2025 een voorstel ter stemming om het schepencollege een plan te laten maken met extra maatregelen ter bestrijding van de sterk toegenomen rattenpopulatie. De oppositie steunde het voorstel, de meerderheid blokte het met een nietszeggend amendement af. Opvallend was evenwel dat raadslid Geert Huyghe (CD&V) bewust meestemde met de oppositie en tegen het voorstel van de schepen van zijn eigen partij. Het was voor het eerst sedert 2011 dat een gemeenteraadslid van de meerderheid afwijkend van zijn fractie stemde.

“De meerderheidspartijen brachten een schijnheilig amendement om ons voorstel niet te moeten goedkeuren”, aldus Brecht Vermeulen. “Nochtans is de rattenoverlast nog zeker niet afgenomen. Er werden vorig jaar meer dan dubbel zoveel ratten dan anders gevangen, en veel gedode ratten worden dan nog niet geregistreerd omdat ze met vergif of op privaat domein gedood werden. Als er meer overlast is dan normaal, dan willen we dat er ook een plan komt om extra maatregelen te nemen. Als de meerderheid bereid was uit te spreken dat ze die extra maatregelen zou nemen, dan gingen we hun amendement ook goedkeuren. Maar ondanks herhaaldelijk aandringen, weigerde schepen Debruyne dit te doen. Duidelijk enkel en alleen om dat dit voorstel van de oppositie komt, en niet van de bestuursmeerderheid. Dus keurden wij hun inhoudsloos amendement af. Ik ben blij dat raadslid Geert Huyghe voldoende gezond verstand toonde en ook het kinderachtig voorstel van de meerderheid niet goedkeurde.”