In 2024 verdubbeling van aantal gevangen ratten in Roeselare

Zowel het aantal meldingen van ratten als het aantal geplaatste vallen maar vooral het aantal gevangen ratten is van 2022 tot 2024 sterk toegenomen. Het aantal meldingen steeg met 34 procent en het aantal geplaatste klemmen met bijna 60 procent, maar het aantal gevangen ratten vormde meer dan een verdubbeling. Dat blijkt uit een antwoord van de stad op een vraag van gemeenteraadslid Brecht Vermeulen (N-VA).

Brecht Vermeulen (N-VA): “Er waren in 2024 echt veel meer ratten te zien die op of langs de straten liepen. Niet alleen in Roeselare trouwens. Ook in veel andere steden en gemeenten. Het stadsbestuur van Roeselare ziet evenwel nog geen indicatie voor een rattenplaag. Via 1788 reageert het stadsbestuur snel op de meldingen. Maar voor mij is een actieve en preventieve aanpak wel essentieel. Het gaat immers niet over een kleine toename van de ratten populatie.”

De oorzaken van de sterk verhoogde aanwezigheid van ratten is zeer verscheiden.

– De natte herfst en winter van 2022 zorgde ervoor dat bepaalde maïsvelden niet of zeer laat werden gemaaid. De ratten verkiezen maïs boven het aas. Ze slepen zelfs maïskolven mee tot aan de ingang van de nesten.

– De hoge grondwaterstand zorgt ervoor dat de ratten meer naar de oppervlakte komen

– Grote afbraakwerken zorgen ook voor een gestegen zichtbare aanwezigheid van ratten. Zo was dat bijvoorbeeld het geval ter hoogte van de Botermarkt, het Polenplein, aan het Zuidpand en aan de open Mandel(tussen het VTI en de piste van het Klein Seminarie).

– Grote rioleringswerken

Krommebeek en Mandel

“De meeste vangst/meldingen kwamen uit de nabijheid van de Krommebeek en langs de Mandel, maar ook uit de Kwadestraat (tussen AZ Delta en de grens met Ledegem (aanwezigheid maisvelden)), de Sint-Eloois-Winkelsestraat Oekene (tot bijna aan de grens met Sint-Eloois-Winkel), en de Kleine Bassin (door voederen van aangelanden en door sloopwerken aan de huisjes van ThuisWest aan de Rondekomstraat en van de site Van Marcke)”, aldus Brecht.

De meldingen ter hoogte van de Biezenstraat en Fazantendreef blijken volledig weg te zijn gevallen na de rioleringswerken die daar plaatsvonden. In de omgeving van de Sint-Jozefskerk heeft het stadsbestuur de bewoners geïnformeerd met folder en tips.

In oktober en november 2024 bleek opnieuw een opmerkelijke verhoging van ratten. De meeste meldingen kwamen dan van:

· Klokkeputstraat t.h.v. nr 4 (oorzaak nog niet gevonden);

· Kleine Bassin / Ronde Kom

· Vijfwegenstraat t.h.v. 279-311 (oorzaak nog niet gevonden);

· Groenestraat, op verschillende locaties.

Sluikstorten op openbaar domein en het te vroeg buiten zetten van vuilniszakken zou volgens het stadsbestuur geen oorzaak zijn tot de toegenomen aanwezigheid van ratten. Het stockeren van organisch materiaal op privédomein kan wel tot verhoogde populatie leiden, net zoals kippenrennen (overvoederen), kattenvoederhuisjes en duiventillen. Het stadsbestuur probeerde met informatiecampagnes de inwoners te sensibiliseren o.a. via de campagne ‘Voerder ’s avonds uw dieren niet’.

“Mechanische rattenvallen (klemmen) blijken nog steeds de meest efficiënte methode te zijn ter bestrijding van het probleem. Gif kan op sommige plaatsen en momenten ook. Alternatieve methoden blijken te weinig werkzaam”, besluit Brecht.