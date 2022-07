Myriam Vermaut neemt na acht jaar afscheid van Izegemse Krekelzwemmers: “Ik kom zeker nog eens in het zwembad”

Myriam Vermaut was jarenlang het gezicht van de Izegemse Krekelzwemmers, maar daar komt volgend schooljaar verandering in. Myriam sluit een intense periode af en maakt tijd voor nieuwe uitdagingen. Ze kijkt met een hele grote glimlach terug op wat ze allemaal verwezenlijkte bij IKZ.

Wie de afgelopen jaren te maken had met de Izegemse Krekelzwemmers, IKZ, is zeker Myriam Vermaut tegen het lijf gelopen. De 51-jarige Izegemse was acht jaar lang het gezicht van de zwemschool en de eerste vijf jaar ook sportsecretaris van de competitiewerking.

Hoe ben je bij de Izegemse Krekelzwemmers terechtgekomen?

“Ik ben eigenlijk zelf nooit een zwemmer geweest, maar mijn dochters wél en zo kwam ik in contact met de club. Onze dochter Margo was aangesloten bij de club en startte met competitiezwemmen. Daarvoor waren een aantal officials nodig die de begeleiding op zich namen en ik besloot om die cursus te volgen. In 2014 werden Christa Vercruysse en ikzelf aangesproken om deel te nemen aan de Algemene Vergadering. We gingen samen op dat aanbod in en voor we het wisten werden we ook deel van het bestuur omdat een aantal mensen stopten. Zo werd ik plots bestuurslid voor ik het goed en wel besefte.”

Je werd lid van het bestuur en nam snel de touwtjes in handen om een aantal pijnpunten weg te werken?

“Ik vond het zelf jammer dat er niet echt een aanspreekpunt was in het zwembad tijdens de trainingen en dat wou ik eigenlijk vooral aanpakken. Ik werd snel zélf het aanspreekpunt en was heel vaak aanwezig tijdens trainingen en wedstrijden. Ik heb een drukke job, maar toch probeerde ik op woensdagmiddag en zaterdagavond steevast in het zwembad te zijn om te helpen waar nodig.”

“Op het moment dat ik startte bij IKZ ging de club eigenlijk door een dal. Er waren minder inschrijvingen en het was ook moeilijk om trainers te vinden. We hebben toen het geluk gehad dat we naast ons sterk team trainers ook olympiër Stefaan Maene konden strikken om training te geven en zo begon het beter te gaan. De competitiewerking kwam weer volop op gang en daar hebben we gretig op ingespeeld. Zo kregen we de club opnieuw op de rails.”

Je hebt heel wat verwezenlijkt binnen de club en daar mag je terecht trots op zijn. Waar kijk je met plezier op terug?

“Toen ik bij het bestuur kwam, was er eigenlijk geen eigen wedstrijd binnen onze club. We namen wel deel aan wedstrijden in andere baden, maar Izegem had er geen. Daar hebben we met ons team verandering in gebracht en dat was zeker geen evidentie. Ons binnenbad is niet geschikt voor wedstrijden en ons buitenbad is eigenlijk te groot. We zijn dus genoodzaakt om voor een wedstrijd met pontons te werken op het water, maar ook alle andere praktische beslommeringen moeten wij voor elkaar krijgen als club. Zaterdag 25 juni hadden we onze Krekel Open Bad-wedstrijd en die werd weer een groot succes. Daar zijn we als club heel trots op.”

“De twee Izegemse zwemclubs smelten best samen”

“In 2018 organiseerden we hier in Izegem drie dagen lang het zomercriterium in samenwerking met Zwemfed West-Vlaanderen en de Vlaamse Zwemfederatie. Ook daar mogen we zeker heel dankbaar voor zijn. Hopelijk strijkt de wedstrijd over een paar jaar opnieuw in Izegem neer, dat zou mooi zijn.”

Er zijn heel veel mooie momenten, maar zijn er ook zaken geweest die je de afgelopen jaren jammer vond?

“Izegem heeft naast IKZ nog de Izegemse Zwemvereniging, een tweede zwemclub. Wij zijn zeker geen concurrenten van elkaar, want heel wat trainers van onze club geven ook les bij IZV. Ik vind het jammer dat we er niet in geslaagd zijn om beide clubs samen te smelten en één grote groep te vormen met een gezamenlijk bestuur. Daar heb ik toch wat spijt van. Misschien komt het er in de toekomst wel nog van, wie weet.”

“Ons zwembad is ook aan vernieuwing toe, dus dat zou voor de volgende legislatuur wel prioriteit mogen zijn. Ik geloof niet dat we nood hebben aan een recreatief bad, want dat hebben we al dichtbij in Kortrijk en Roeselare, maar een degelijke infrastructuur zou wel ideaal zijn. Het is jammer dat dat er nog niet gekomen is.”

Je geeft nu na een mooie periode van acht jaar de fakkel door. Een weloverwogen beslissing?

“Zeker. Het is tijd voor andere dingen. Ik wil mij richten op andere projecten. Ik ben ook zeker dat de club in goede handen is. We hebben momenteel heel wat enthousiaste en ijverige mensen binnen het bestuur die alles in goede banen gaan leiden. Ik heb er alle vertrouwen in.”

“Ik ben heel blij met wat ik binnen de club gedaan heb. Er is op vandaag een veel betere communicatie en dat was mijn hoofddoel. Dat contact ga ik ook het meeste missen denk ik. Ik leerde in die jaren heel veel mensen kennen en had een nauw contact met ouders, trainers en kinderen. Die mensen missen, dat zal toch wennen zijn. Bij de club weten ze wel dat ik altijd klaarsta om te helpen of nog eens bij te springen. Ik zal zeker nog wel eens in het zwembad te zien zijn.” (MV)