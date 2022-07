MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez bezoekt Televic uit Kachtem

Het Kachtemse communicatiebedrijf Televic kreeg dinsdag bezoek van Waals politicus Georges-Louis Bouchez. De MR-voorzitter is momenteel bezig aan een ‘ronde van Vlaanderen’, waarbij in hij in elke provincie ondernemers ontmoet.

Op die manier wil hij naar eigen zeggen aan nieuwe voorstellen werken voor een efficiënter en modern België. De keuze voor zijn West-Vlaamse halte viel dus op Televic, waar ze onder andere intercomsystemen voor op Thalys- en andere treinen maken. De liberale politicus ging er in gesprek met de West-Vlaamse Voka-top over onderwerpen als werk, koopkracht, fiscaliteit, pensioenen en energie. (VADU)