“Mooie herinneringen aan Peter”: team KFC Izegem wint Memorial Peter Devos met onder meer een goal van Tom Coghe

Zondag werd in de Skyline Arena van Mandel United de Memorial Peter Devos betwist. Twee teams van spelers die nog onder of met coach Peter Devos voetbalden, maakten er een leuk kijkstuk van. Team KFC Izegem haalde het met 3-2 van de gemengde selectie. Maar bovenal was het ook een gezellige middag, waar herinneringen aan Peter werden opgehaald en waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat.

Het was echtgenote Sofie Vandenberghe die met de kinderen initiatief nam voor deze benefietwedstrijd. Er werd initieel gemikt op een 160-tal aanwezigen, het werden er uiteindelijk 270. De voetbalkantine zat dus afgeladen vol. In een wedstrijd van twee keer een half uur was het vooral genieten om al die oude gloriën van vroeger nog eens terug te zien. Op het wedstrijdblad ook Dieter Vervelghe en Kurt Plyson die nog met Peter Devos bij KSV Ingelmunster samen speelden. In het team KFC Izegem spelers die de dienst uitmaakten in de zes seizoenen dat Peter Devos bij KFC Izegem trainer was. Ook Tom Coghe kon kort zijn opwachting maken, nadat hij eerst een kans miste kon hij uiteindelijk scoren. Een tweede goal van de topschutter van weleer werd nog afgekeurd. Voor team mix scoorden FC Gullegem-speler Jorn Braekeveld en Viktor Van de Wiele, maar team KFC Izegem wist drie keer te scoren. Via onder meer ook nog Clem Otté en Aaron Dhondt.

“We hebben fijne momenten beleefd met Peter en het is een leuk weerzien met al die mensen”

Opvallend was de invalbeurt van Lieselot Devos, Peters dochter die bij KVK Avelgem voetbalt. Als keeper maakte ze ook enkele mooie reddingen. Uiteindelijk schoven 270 mensen aan voor stoofvlees met frietjes, maar vooral ook voor een gezellige namiddag. “Ik wil iedereen uitdrukkelijk bedanken”, aldus Peters echtgenote Sofie die niet graag het spreekgestoelte betrad. “Wie mij kent, weet dat dit mijn ding niet is.” Paul Seynaeve, die het organiserend comité voorzat, was ook in de wolken met de grote opkomst. “We hebben fijne momenten beleefd met Peter en het is een leuk weerzien met al die mensen. Dat smaakt naar meer, het idee leeft al om nog eens iets te doen met al die KFCI-mannen.”

Zus Heidi Devos verkocht ook lekkers voor bij de koffie, alle opbrengsten gaan naar het goede doel. De dienst digestieve oncologie van AZ Delta, waar Peter Devos behandeld werd voor zijn ziekte. Hij haalde het echter niet, op 16 november 2022 verloor hij de strijd tegen kanker.