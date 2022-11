Voetbaltrainer Peter Devos op amper 55-jarige leeftijd overleden; voetbalwereld in de rouw

Woensdagvoormiddag 16 november is Peter Devos (55) gestorven. De gewezen voetbaltrainer kreeg al palliatieve behandeling, nadat afgelopen zomer kanker bij hem vastgesteld was. De kinesist uit Hulste, die ook zelf altijd erg sportief is gebleven, verloor de ongelijke strijd. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter. Het veel te vroege heengaan van dit voetbaldier roept in de voetbalwereld ook weer nare herinneringen op aan het overlijden van Geert Vuylsteke.

Geboren Roeselarenaar Peter Devos kende zelf een mooie voetbalcarrière. Als voetballende en technische verdediger stond hij net voor of achter de defensie en maakte hij furore bij clubs in de nationale reeksen. Hij startte zijn voetballoopbaan bij FC Roeselare, kwam via SK Deinze tijdens zijn studies bij Houthulst en Hooglede terecht, speelde bij Torhout KM en later ook nog bij KSV Ingelmunster. “Zowel met FC Roeselare als KSV Ingelmunster maakte ik de opgang mee van provinciale naar nationale”, vertelde hij aan onze krant bij zijn aanstelling tot trainer van KFC Izegem in 2007.

Zijn debuut als hoofdtrainer maakte Peter Devos in 2005 bij KVK Avelgem. © Foto BWB

Twee promoties met KFC Izegem

Bij KFC Izegem realiseerde Peter Devos twee promoties in zes jaar tijd, hij hield ook veel vrienden over aan zijn passage bij KFCI. © Frank Meurisse

Zijn spelersloopbaan sloot hij af bij SC Wielsbeke. Daar ging hij dan ook aan de slag als hulptrainer. Daarna volgden twee seizoenen bij KVK Avelgem, waarna Izegem hem vastlegde. Die stad was voor Peter niet onbekend. Hij kwam er natuurlijk al vaak spelen, maar hij draafde in zijn nadagen als speler enkele keren op bij SK Devolder. De weg naar het lokaal van het toenmalige KFC Izegem, café Sportief, moeten ze hem dus niet meer uitleggen. Peter Devos zou er ook topjaren beleven, hij realiseerde er ook tot twee keer toe de promotie naar derde klasse. Na zes seizoenen werd Peter in Izegem opgevolgd door Franky Dekenne. Zelf ging hij daarna aan de slag buiten de provincie. Eerst bij SK Terjoden-Welle (Aalst), een ploeg die ondertussen ter ziele is gegaan, later bij fusieclub RFC Wetteren waar hij drie keer de eindronde haalde op vier seizoenen, maar telkens net niet kon doorstoten naar tweede amateurklasse.

Ook bij RFC Wetteren zette Peter Devos mooie resultaten neer. © VDB

Later nam hij het roer over bij KVK Westhoek, sportief geen onverdeeld succes. Het was uiteindelijk Bruno Debo, die hij nog onder zijn hoede had bij KFC Izegem, die hem er opvolgde. Peter Devos ging vervolgens aan de slag bij FC Gullegem. Daar zou hij in principe ook starten aan dit seizoen, tot hij het slechte medische nieuws kreeg. Hij werd er deze zomer vervangen door Jordi Lemiengre.

Peter Devos vocht de jongste maanden tegen zijn ziekte, een ongelijke strijd!

Bij zijn ex-clubs stromen de rouwbetuigingen binnen, maar Peter Devos – geboren op 3 september 1967 – was uiteraard ook een papa en echtgenoot. Hij was getrouwd met Sofie Vandenberghe en de vader van Mathijs, Hannes en Lieselot. Peter was als kinesist aan het Stedelijk Ziekenhuis in Roeselare, ondertussen de stadscampus van AZ Delta, verbonden. Hij fietste ook vaak van en naar het werk, een tochtje tussen Hulste en Roeselare. Het is ook in AZ Delta dat hij op woensdagmorgen 16 november is overleden. De jongste dagen had hij nog contact met Paul Seynaeve en zijn echtgenote. Met de voorzitter van KFC Izegem had hij een hechte band opgebouwd, aan zijn periode in Izegem had hij overigens ook nog veel vrienden over gehouden.

Het overlijden van Peter Devos doet helaas ook denken aan dat van Geert Vuylsteke. Devos en Vuylsteke speelden nog samen bij KSV Ingelmunster en ook Vuylsteke was nog trainer bij KFC Izegem. Geert overleed op 54-jarige leeftijd in januari 2019, net als de Peter aan de gevolgen van kanker.