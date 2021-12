Mobiele kerststal rijdt op kerstdag weer uit in Boezinge

De mobiele kerststal van BAT, Boezings Amateur Theater, rijdt op kerstdag opnieuw door het dorp.

“Na de negatieve boodschap van onze regeringen vorig jaar dat kerstfeesten niet mochten georganiseerd worden, besloot ik om dan zelf maar rond te rijden met Jef en Maria”, lacht Guido Theunynck.

Licht brengen

“Het was inderdaad Guido’s idee om een mobiele kerststal te bouwen en hiermee een beetje licht te brengen tijdens de donkere pandemiedagen”, vertelt Hans Robyn. “Guido (54) week ongeveer 7 jaar geleden vanuit Oostnieuwkerke naar de Molenstraat in Boezinge uit met zijn vrouw en hun zonen Frederik en Dominiek. Op de nieuwsjaarviering ‘Toost Toast’, leerden we elkaar kennen. Hij bleek algauw interesse te tonen in onze toneelvereniging. De integratie, een van de doelstellingen van dit initiatief, verliep vlot, gezien hij naast zijn oldtimerhobby bij de Zwartrokers van Merkem ondertussen ook bij de Landelijke Gilde actief is en echtgenote Kristien Hondeghem bestuurslid werd van Ferm.”

Kleine ‘voorstoet’

“Ik werk als mecanicien bij het Wobemec, land- en tuinbouwmachines in Roeselare. Ik ben een bezige bij en techniek en klussen zijn mijn stokpaardje. Eind vorig jaar kondigde onze regering aan dat er in de kerstperiode geen animatie of feesten mochten doorgaan. Zo besliste ik om zelf iets te organiseren en ging ik aan de slag. Heel wat uren sleet ik in mijn loods. Op kerstdag, tussen 10 en 12 uur, zal onze kerststal opnieuw uitrijden. Dit jaar verzorgt een kleine voorstoet met kerstmannen en muziek de aankondiging, zodat onze bewoners tijdig buiten kunnen komen. We roepen trouwens zoveel mogelijk mensen op om zich in kersttenue te verkleden”, vertelt Guido.

Rusthuiskomedie

“Al heel wat plannen van BAT vielen in het water, maar in maart hopen we opnieuw op de planken te kunnen staan met de zelf geschreven komedie Huize Bosheide over het wel en wee in een rusthuis”, besluit Hans. (RLa)