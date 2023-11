Mintus Brugge verkoopt twee panden

Mintus Brugge wil twee panden verkopen: de woning waar kinderdagverblijf ‘t Stampertje gevestigd was en het welzijnsgebouw Sint-Anna. Dat kondigde schepen voor Sociale Zaken Pablo Annys maandagavond tijdens de gemeenteraad aan.

Mintus, de welzijnsvereniging van OCMW Brugge, is eigenaar van de woning waarin het voormalig kinderdagverblijf ’t Stampertje operationeel was. De werking van ’t Stampertje werd intussen overgebracht naar de site van het woon-zorgcentrum in de Sint-Pietersmolenwijk.

Betaalbaar wonen?

“Deze woning staat momenteel leeg. Mintus wenst deze woning te verkopen, een renovatie is te duur. Vooraleer we kunnen overgaan tot de verkoop van deze woning, dient overeenkomstig de statuten van Mintus, hiervoor voorafgaandelijk de toestemming gevraagd te worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn”, stelt Mintus-voorzitter Pablo Annys.

Oppositieraadslid Janos Braem (Groen) kantte zich tegen de verkoop: “Mintus heeft onvoldoende nagegaan of deze woning eventueel kan gebruikt worden in het kader van betaalbaar wonen.”

Ons Huis

Mintus is tevens eigenaar van het welzijnsgebouw Sint-Anna, waarvan de werking zal worden overgebracht naar de gebouwen van De Nieuwe Notelaar op de site van Ter Potterie. De werking van De Nieuwe Notelaar verhuist naar het verbouwde woon-zorgcentrum Sint-Clara en zal daar fungeren onder de naam Zorginstelling Ons Huis.

“De ingebruikname en inhuizing van de bewoners van de Zorginstelling Ons Huis zal gebeuren na oplevering van de werken aan het voormalig woon-zorgcentrum Sint-Clara, wat voorzien is in september 2024, legt Pablo Annys uit. “Bijgevolg zal in het najaar 2024 de site van Sint-Anna vrij van gebruik komen en dreigt leegstand. Verkoop van de site komt als meest gepast naar voor.”

Met uitzondering van de groene fractie stemde de raad voor maatschappelijk welzijn in met de twee verkopen.