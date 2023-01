Mieke Corneillie (Krak van Roeselare 2021): “Allemaal positieve verhalen”

2022 was een echte rollercoaster voor Mieke Corneillie (62). “Het begon allemaal met mijn verkiezing tot Krak van Roeselare.” Mieke, die deel uitmaakt van de Dienst Spirituele Zorg van AZ Delta, houdt ook warme gevoelens over aan de avond van Krak-uitreiking. “Ik voelde daar een en al positivisme.”

Mieke Corneillie zoekt zelf de spotlights niet op, maar vorig jaar stond ze er niettemin het hele jaar door in. En het begon allemaal met… De Krak. “Ik vond het toen al een eer om genomineerd te zijn, ik had nooit gedacht te kunnen winnen. Maar ik heb altijd gezegd dat dit een nominatie was voor ons hele team en de collega’s en ook het ziekenhuis schaarden zich achter onze nominatie die uiteindelijk tot winst leidde.”

Het zou maar het begin betekenen van een zot jaar voor Mieke. “Ik werd gevraagd om toe te treden tot de Gilde van de Erepoorters.” Later werd ze op de Roeselare Awards ook tot persoonlijkheid van het jaar gekozen.

“Vooral dat laatste vond ik echt opvallend. Ik bevond me er op een feest buiten mijn comfortzone. Ik koesterde totaal geen verwachtingen, maar won uiteindelijk toch. Het waren de mensen in de zaal, toch vooral uit de bedrijfswereld, die me kozen. Dat deed dan ook extra deugd.”

Grote achterban

Ook op haar jaar als Krak blikt ze met tevredenheid terug. “De avond van de verkiezing in Brugge zal ik nooit vergeten. De oorlog in Oekraïne was net uitgebroken en er was nog de nasleep van corona. Maar dan kwam je in een zaal terecht met al die Kraks, allemaal mensen met positieve verhalen.”

“Ik heb daar echt een enorm positief gevoel aan over gehouden. En ik merkte daar ook dat heel wat van die Kraks, net als ik overigens, symbool stonden voor een groep of vereniging en dat ze allemaal een grote achterban hadden.”

2023 wordt voor Mieke het laatste volledige jaar dat ze moet werken, in 2024 kan ze met pensioen. “Corona is nog niet volledig verdwenen. Voor mensen die nu nog in isolatie moeten, is dat even erg als in volle coronacrisis. Maar we staan iedereen bij met al onze mogelijkheden.”

(WVS/foto SB)

Stemmen voor de Krak van 2022 van jouw gemeente kan nog tot 15 januari op www.kw.be/krak.