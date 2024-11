Martine en Fabienne zijn elkaars ‘besties’

“Mijn goeie vriendin Martine Veys verdient zeker een bloemetje”, schrijft Fabienne Vandendriessche in een mail aan KW. “Ze heeft me geholpen bij mijn verhuis en ze staat altijd klaar voor haar zoon die geboren is met een open rugje.”

Zeg niet zomaar verhuis tegen de verhuis waartegen Fabienne opkeek. “Drie maanden lang zijn we eraan bezig geweest”, lacht de juwelierster die haar winkel, atelier en privé verhuisde van Ardooie naar Roeselare. Gelukkig was er haar jeugdvriendin Martine die een handje toestak. “We hebben elkaar leren kennen als tieners in de opleiding goudsmid aan het KTA in Heule”, herinnert Martine (54) zich. “We komen beiden uit een juweliersfamilie. Fabienne is erin doorgegaan, ik niet. Ik help in het bedrijf rond brandbeveiliging van mijn man Francky Dujardin. Maar we zijn altijd vriendinnen gebleven. We zijn er voor elkaar. Zo ook bij de verhuis. Het was veel werk maar we hebben ook veel leute gehad. Zo’n verhuis is niet evident. Je moet elkaar vertrouwen want al die juwelen verhuizen, dat laat je niet door gelijk wie doen.”

Martine doet niets liever dan haar vriendin helpen. “Zo kan ik mijn gedachten eens verzetten. Ik help ook graag in de grote tuin van Fabienne. Snoeien, maaien, onderhoud… Soms ben ik er zelfs alleen bezig, soms met Fabienne.”

Maar het is vooral haar rol als mantelzorger voor haar zoon Arne (19) die het leven van Martine bepaalt.

“We hebben in al die jaren al meer dan vijftig operaties achter de rug. Arne is mentaal heel sterk, sociaal en positief. Hij is een muziekliefhebber en gaat als rolstoelpatiënt met een buddy naar festivals zoals Alcatraz of het concert van Rammstein. Tijdens de dag loopt hij school in Dominiek Savio, ’s avonds en in de weekends is Arne thuis. We staan altijd paraat.”

Om er eens uit te zijn gaat Martine graag wandelen met Udo, hun Berner sennenhond, of gaat ze shoppen met dochter Lune (18), studente bachelor LO en geschiedenis aan Vives Torhout. (mlt)