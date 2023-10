Marnik Hackx (68) is de redder in digitale nood: “Er zijn nog heel wat drempels”

De digitale technologie heeft ons in haar greep. Het verrichten van aankopen, het bankieren, alle vormen van communicatie zijn nu mogelijk dankzij de digitale technologie. Worden kleuters hierin spelenderwijs wegwijs gemaakt, dan vormt deze technologie voor heel wat mensen toch nog een probleem. In Meulebeke startte men een hulpprogramma om inwoners te helpen die een probleem hebben met hun smartphone, iPad, tablet, pc… Een van die hulpverleners is de 68-jarige Marnik Hackx.

Marnik Hackx (68) werd op 19 december 1956 geboren in Roeselare. Hij woonde in Hooglede. In 2016 kwam hij naar Meulebeke omdat hij op zoek was naar de stilte. “Ik heb een tijd lang in een fabriek gewerkt en daarna kon ik in dienst bij de Post”, aldus Marnik. “Zo was ik actief in Ukkel, dan in Vichte, daarna in Brussel, tot ik uiteindelijk postbode werd in Kortrijk. De laatste 10 jaar van mijn loopbaan moest ik de routes opmaken voor mijn collega’s in Kortrijk en in Gent. Ik woonde toen in Ingelmunster langs de drukke Bruggestraat. Heel toevallig vond ik dan deze woning hier in de Gentstraat in Meulebeke, weg van alle drukte. Het was een hemels geschenk.”

Heemkunde

“Ondertussen kon ik handig overweg met alles wat de computer te bieden had. Ik herinner me nog levendig dat de eerste Commodore-computers amper opslagruimte bezaten en dat de programma’s nog in basic dienden uitgeschreven te worden. En toch… Het was mijn passie voor heemkunde en vooral voor stamboekkunde die me de stap deed zetten naar die boeiende computerwereld. Ik bezat duizenden steekkaarten om familiebanden aaneen te rijgen, maar om daaruit dan één naam uit te pikken of snel te vinden, was een heel karwei. Dankzij de computer kon dat nu in een oogwenk. Door zelfstudie, het lezen van heel wat gespecialiseerde tijdschriften in de Engelse taal, dook ik dieper in de computerwereld en ontdekte ik dat stamboekkunde plots heel wat overzichtelijker en toegankelijker werd. In de negentiger jaren was ik ook lid van verscheidene computerclubs in het Vlaamse land. Ik volgde alles wat mogelijk was en ik bleef me vooral in alle nieuwigheden interesseren.”

Vrijwilliger

“Toen ik op 60-jarige leeftijd met pensioen ging, wilde ik met al mijn kennis iets doen. Een collega nam me mee naar het dienstencentrum Ter Deeve en daar kon ik aan de slag als vrijwilliger. Ik was er niet alleen te vinden als hulp in de cafetaria, ik was er ook het manusje-van-alles. Centrumleidster Rita Latrez bezorgde me vaste dagen waarop ik mijn diensten kon aanbieden en zo kreeg ik ook het computercafé toegewezen dat toen in het leven geroepen werd. Hiermee waren we het initiatief Digipunten met een neuslengte voor, want het was toen al de bedoeling om mensen met problemen aan hun pc of tablet met raad en daad bij te staan. Ondertussen zet onze gemeente samen met DVV Midwest (Dienstverlenende Vereniging Midwest) in op ondersteuning voor wie digitale problemen heeft. We ondervinden dat er nog drempels te nemen zijn. Enerzijds zijn er de financiële drempels die een aankoop van een pc, laptop, smartphone voor heel wat mensen onmogelijk maakt. Maar we zien eveneens dat meer en meer de aandacht verschuift naar het beheersen van kennis en vaardigheden. Uit studies blijkt dat 40 procent van de Vlamingen onvoldoende vertrouwen in zichzelf heeft om basisproblemen met technologie op te lossen. Om die redenen zijn Digipunten zeker welkom!”

Nieuw Digipunt

“In het lokaal dienstencentrum Ter Deeve is er vanaf 1 september een Digipunt in de cafetaria waar men dagelijks gebruik kan maken van een laptop, iPad en printer. In de bib staan er verschillende computers die vrij gebruikt kunnen worden om iets op te zoeken. Op regelmatige tijdstippen ben ik op beide plaatsen aanwezig om mensen op weg te helpen. Concreet betekent dit: in het dienstencentrum kan je terecht elke eerste en derde maandagnamiddag van de maand van 14.30 tot 17 uur. In de bib is het Digipunt open iedere laatste donderdag van de maand van 17 tot 18.30 uur”, aldus Marnik Hackx.