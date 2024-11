Marlies De Clercq, echtgenote en mama van drie zonen: “Ik ben zeker wel een echte boysmum”

Met drie zoontjes is het voor Marlies De Clercq vaak pittig. En de voorbije jaren, toen haar man Tom Vandenkendelaere nog Europarlementslid was, was het nog heftiger dan vandaag. Maar Marlies zou het niet anders gewild hebben want ze wil ook 100 procent mama zijn.

Wanneer we aanbellen bij het gezin van Tom Vandenkendelaere en Marlies De Clercq is mama Marlies net terug van de hockeytraining met haar drie zonen. August die bijna drie jaar is, is nog toeschouwer maar César en Marcel lopen al rond in het truitje van de Roeselaarse Rangers. En maken veel plezier én lawaai onder hun drietjes.

Veel tijd om uit te blazen is er niet voor jou?

Marlies De Clercq: “Soms is het pittig om drie jongens in huis te hebben, dat kan ik niet ontkennen. Maar ik zou het niet anders willen. Een nanny hebben Tom en ik nooit gehad, ook niet toen hij Europarlementslid was en vaak uithuizig was. Op een bepaald ogenblik heb ik een tijdje halftijds gewerkt om alles rond te krijgen in het gezin en nu werk ik 4/5.”

“We wilden ook bewust dat onze kinderen niet te lang na elkaar werden geboren zodat ze veel aan elkaar hebben. Ik vind het ook leuk dat het drie jongens zijn, ik ben een echte boysmum (lacht). En ja, het is hier vaak een ‘zottekot’ en ik rij van de tennis naar het zwembad en dan naar de hockey en nog een beetje later naar de jeugdbeweging. Ik doe het liefst alles zelf, maar Tom helpt op zaterdag. Alle planning ligt bij mij en Tom is betrokken bij de praktische uitvoering.”

Jij hebt ook nog een verantwoordelijke job?

“Ik werk bij ondernemingsloket Xerius. Xerius heeft twee soorten klanten: de eindklanten die een onderneming starten en boekhouders die ondernemers bijstaan. Ik ben een aansprekingspunt voor de boekhouders, kijk voor alle inschrijvingen en wijzigingen in de kruispuntenbank en help met oprichtingen en wijzigingen van vennootschappen.”

Een relatief cijfermatige job?

“Ja, maar ik doe het graag en Xerius is een superleuke werkgever met heel leuke collega’s. Ik had er al zeven jaar gewerkt, daarna heb ik vier jaar elders gewerkt maar dit jaar ben ik herbegonnen bij Xerius. En het voelt goed aan. Dromen van een andere job? Neen, dat doe ik niet. Of toch wel! Ik droom om ooit nog eens bij de politie aan de slag te gaan. Toen ik criminologie studeerde, heb ik daar wel aan gedacht. Maar ik heb nergens spijt van, het is goed zoals het is.”

En je echtgenoot Tom is, na zijn job als Europarlementslid, nu meer thuis?

“Het scheelt alleszins maar hij heeft nog altijd een drukke agenda en zit vaak in het buitenland. Tom is ‘head of cabinet’ van Manfred Weber, de voorzitter van de EVP of de Europese Volkspartij. Tom blijft dus met Europa verbonden en hij heeft zijn kantoor in Brussel. Dit is natuurlijk geen job van 9 tot 5. Maar het voordeel is dat hij soms kan werken van thuis, hij heeft zijn agenda meer in de hand. We zien elkaar iets meer maar het scheelt nog niet echt enorm veel (lacht).”

“Neen, ik ben niet blij dat Tom geen Europarlementslid meer is. We waren samen een beetje ontgoocheld en hadden allebei het gevoel dat Tom niet per se beloond werd voor het werk dat hij heeft gedaan. Maar ik ben gelukkig dat Tom nu opnieuw kan doen wat hij liefst doet: meewerken in de politiek op Europees niveau.”

Tom wordt ook voorzitter van de Roeselaarse gemeenteraad. Zien we jou dan ook meer op openingen, lezingen of optredens waar zijn aanwezigheid is vereist?

“Mijn uitgangspunt is zeer eenvoudig en Tom weet dat: ik doe wat ik graag doe en waar ik zin in heb. Als er leuke zaken op het programma staan, ben ik er graag bij. Maar met drie kleine kinderen is het niet evident om alles samen te doen als koppel.”

Heb je zelf geen politieke ambities meer?

“Neen, niet echt. Ik volg de Roeselaarse politiek maar heb hier zelf geen ambitie. Roeselare is ook mijn geboortestad niet, hé! Indien we ooit zouden verhuizen naar Ingelmunster dan zou ik wellicht daar de politieke draad weer oppikken.”

Wat brengen de eindejaarsdagen ten huize Vandenkendelaere?

“(diepe zucht) Eigenlijk zijn we niet zo’n grote fan van de eindejaarshype. Tom heeft dan twee weken vakantie en ik ook bijna en we zullen lekker terugplooien op ons eigen gezinnetje. Op kerstavond zijn we met zijn vijven thuis, zal Tom een lekker feestmaal koken. Ja, Tom kookt supergoed en gelukkig maar want mijn kookkunsten zijn beperkt tot Hello Fresh. Dat vind ik de beste uitvinding ooit (lacht). Met ons gezin maken we ook onze allereerste citytrip samen en bezoeken we Rotterdam. Met oudejaarsavond gaan we naar zee en vieren we met een nicht of met de papa van Tom en zijn stiefmama. Het is familietijd zonder verplichtingen.”

Hier zit een gelukkige vrouw?

“Ja, we hebben een fantastische familie en gezin, toffe vrienden en Tom is nog altijd de man waarop ik ben verliefd geworden.”