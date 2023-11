Markant Heule steunt Think Pink

Markant Heule organiseert op woensdag 15 november een evenement ten voordele van Think Pink Geef om Haar. Die organisatie staat vrouwen met borstkanker bij. Op het evenement worden unieke kalenders, samengesteld door de Heulse fotografe Griet Vloebergh, verkocht. De opbrengst van de avond én de kalenders gaat integraal naar Think Pink.

“Als vrouwenorganisatie is het voor ons belangrijk om zo’n goed doel te ondersteunen”, zegt Sabine Soens, de voorzitster van Markant, een netwerk van en voor Heulse vrouwen die ondernemend in het leven staan.

Think Pink staat al sinds 2007 vrouwen met borstkanker en hun families bij, en zamelt haar in om pruiken te maken voor patiënten die het financieel moeilijk hebben. Oprichtster en bezieler Heidi Vansevenant zakt op woensdag 15 november af naar Wijnen De Clerck om de werking, het unieke verhaal en het prachtige doel van Think Pink verder wereldkundig te maken. Nadien is er nog een rondleiding voorzien.

Unieke kalender

Op diezelfde avond presenteren de vijf dames achter Markant Heule een unieke kalender. “Hoe die eruit zal zien, kunnen we nog niet onthullen. Maar het wordt een kalender die de waarde van Think Pink Geef om Haar op een mooie wijze illustreert”, zegt Sabine Soens. Een kalender kost 15 euro en is, na het evenement, ook online te koop en bij de handelaars die lid zijn van Markant.

Zoals het een vrouwenbeweging betaamt, mikt Markant Heule op een vrouwelijk publiek. Bij Wijnen De Clerck is er plaats voor tachtig mensen. “En we hopen dat alle plekken opgevuld geraken, om zo een mooie bijdrage te kunnen leveren”, zegt Soens.

Na de uiteenzetting van Heidi Vansevenant en de rondleiding worden alle aanwezigen nog getrakteerd op een kaasplankje, wijn en een toepasselijke roze cava.

Leden van Markant betalen 20 euro, niet-leden leggen 30 euro op tafel. Tijdens de avond zelf is het mogelijk om lid te worden van Markant en meteen het voordeeltarief te genieten. De avond begint om 19.30 uur. (JF)

www.markantvzw.be/heule