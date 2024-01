Marine krijgt derde patrouilleschip

De Belgische zeemacht krijgt een derde patrouilleschip. Dat heeft de federale regering vrijdag beslist, meldt minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). Het leger koopt daarnaast vijf vliegtuigen aan die op korte afstand kunnen opstijgen en landen en er komt een nieuw vliegtuig voor de kustwacht.

De marine beschikt met de Castor en de Pollux over twee patrouillevaartuigen. Daar komt eind 2025 een derde schip bij. Over die aankoop is al langer sprake.

Dat is nodig “door het stijgend aantal bijkomende taken zoals NAVO-opdrachten en permanente opleiding van bemanningen, de stijgende aanwezigheid van niet-NAVO militaire schepen en de uitbreiding van de kritieke infrastructuur in onze wateren”, aldus Dedonder.

Vliegtuigen

Het derde patrouillevaartuig zal operationeel, technisch en logisitiek identiek zijn aan de Castor en de Pollux, waardoor er geen logistieke aanpassingen nodig zijn en de bemanningen probleemloos kunnen wisselen.

Daarnaast worden er vijf vliegtuigen aangekocht voor het ‘Special Operations Regiment’. Het gaat om toestellen die op korte afstanden kunnen opstijgen en landen, waardoor ze geschikt zijn voor speciale operaties in omgevingen die voor andere vliegtuigen ontoegankelijk zijn.

Kostenplaatje

Tot slot komt er een zesde vliegtuig voor de kustwacht. Dat moet een bestaand vliegtuig dat einde levensduur is vervangen.

Het kostenplaatje wordt voorlopig niet bekendgemaakt.