Belgische marine krijgt één extra patrouilleschip

Minister van Defensie Ludivine Dedonder bevestigde vandaag, woensdag, op vraag van West-Vlaams Kamerlid Jasper Pillen dat later dit jaar de aankoopprocedure voor de aankoop van een derde patrouilleschip voor de marinecomponent wordt gepland.

Jasper Pillen bepleit al heel lang deze extra aankoop, recent nog naar aanleiding van het ontdekken van een Russisch spionageschip in onze territoriale wateren. “Momenteel beschikt de marine over twee patrouilleschepen, de Castor en de Pollux”, vertelt Pillen. De schepen werden in 2023 besteld en werden geleverd in 2015. De twee zusterschepen werden gebouwd bij Socarenam in Boulogne-sur-Mer.

“De schepen zijn afwisselend 24/24 klaar om ingezet te worden in onze wateren. “Militaire niet-NAVO-schepen monitoren die langs onze kust varen, milieu- en visserijcontrole, ondersteuning van de andere overheidsdiensten, bijvoorbeeld bij het zoeken en redden naar transmigranten die de overtocht wagen, kustwachttaken, … noem maar op: de patrouilleurs hebben een erg uitgebreid takenpakket. Een derde schip is dus meer dan welkom.”

Pillen verwelkomt deze beslissing dan ook en zal blijven pleiten voor het versterken van onze marinecomponent.