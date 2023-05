Marathonloper en politie-inspecteur Björn Verpoorte (41) zamelt mooie som bijeen voor kinderkankerfonds: “Blij met elke euro”

Politie-inspecteur Björn Verpoorte (41) uit Oostende liep midden april de befaamde marathon van Rotterdam. Naast een sportieve missie, koppelde hij ook een goed doel aan zijn deelname. Zo zamelde Verpoorte een mooie geldsom in voor vzw Kinderkankerfonds. Nog altijd komt er geld bij, maar binnenkort zal Björn de actie afsluiten en een cheque overmaken aan het Kinderkankerfonds.

2 uur en 32 minuten. Dat was de persoonlijke en sportieve doelstelling van Björn Verpoorte. Daarmee zou hij ruim 3 minuten beter doen dan zijn persoonlijke marathonrecord en meteen mogen deelnemen aan de marathon van het Japanse Tokyo volgend jaar.

Niet opgeven

“Die tijd heb ik helaas nét niet gehaald: ik liep 2 uur 32 en 33 seconden en finishte zo 157ste op 16.849 deelnemers. Op het einde van de wedstrijd kampte ik met een contractuur in de hamstring en kreeg ik het fysiek lastig. Maar ik geef niet op: later neem ik nog deel aan het Belgisch kampioenschap marathon in Eindhoven op 9 oktober om alsnog mijn doel te halen. De trainingen zijn intussen hervat. Mocht dat doel nog te kort bij liggen, dan loert de marathon van Valencia om de hoek.”

Mooie som

Björn Verpoorte linkte ook een actie voor het goede doel aan zijn marathondeelname. Iedereen kon namelijk een gokje wagen op de eindtijd van de sportieve inspecteur, de opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds. “Deze vzw zet projecten op om de levenskwaliteit te verbeten van kinderen die getroffen worden door kanker, alsook hun gezinnen. Ze hebben oog voor lotgenotencontact, zorgkwaliteit en wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelingen. We kloppen af op een mooie som van 735 euro. Daar ben ik alvast heel blij mee en ik dank iedereen oprecht voor alle steun. Elke euro maakt een verschil.”