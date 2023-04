Politie-inspecteur Bjorn Verpoorte (41) loopt marathon van Rotterdam voor kinderkankerfonds: “Iedere euro welkom!”

Op zondag 16 april loopt Björn Verpoorte (41), inspecteur bij Politie Oostende, de marathon van Rotterdam. Hij wil meteen ook geld inzamelen voor het Kinderkankerfonds: “Elke euro is welkom om dit goeie doel te steunen.”

Inspecteur Verpoorte, afkomstig uit Lombardsijde, trad een jaar geleden in dienst bij Politie Oostende. Hij was voorheen 10 jaar actief bij de politiecollega’s van Middelkerke en daarvoor ook 12 jaar bij Defensie.

Belgisch kampioen bij politiediensten

“Ik ben al heel mijn leven recreatief loper”, opent Björn. “In 2018 kreeg ik meer ambitie en ik liet me begeleiden door een trainer. Op vandaag is dat Oostendenaar Benny Fischer. Ik begon competitief te lopen en nam deel aan verschillende marathons. In 2021 werd ik derde in mijn leeftijdscategorie in de marathon van Eindhoven. Ik behaalde ook drie titels in het Belgisch kampioenschap halve marathon voor politiediensten, ook die van de 10km.”

Op naar 16 april hoopt Björn Verpoorte in Rotterdam zijn persoonlijk record van 2 uur 35 minuten en 18 seconden met een drietal minuten scherper te stellen. Zo zou hij ook kunnen deelnemen aan de marathon van Tokyo in 2024. Maar er is meer.

“Iedereen kan een gokje wagen op mijn eindtijd, de opbrengst gaat volledig naar het fonds”

“Twee wedstrijden geleden koppelde ik mijn deelname al eens aan een goed doel”, vertelt Bjorn. “Toen konden de mensen een gokje wagen op mijn eindtijd om zo geld in te zamelen voor de mugheli. Tijdens de marathon van Rotterdam wil ik opnieuw een goed doel promoten: het Kinderkankerfonds. Iedereen kent mensen in zijn omgeving die met kanker moesten afrekenen.

Voor 10 euro kan iedereen een gokje wagen op mijn eindtijd. De opbrengst gaat volledig naar het fonds. Bedrijven of organisaties kunnen ook grotere schenkingen doen.”

Steun van het korps

Korpschef Philip Caestecker en het voltallige korps steunen Björn in z’n onderneming. “Sport lééft in ons korps. Sinds 1933 organiseert de Koninklijke Oostendse Politie Sport Kring (KOPSK) sportactiviteiten voor de politiecollega’s Binnen onze zone zijn heel wat gevorderde sporters actief in tal van disciplines. De uitdaging van inspecteur Verpoorte is niet alleen op sportief, maar ook moreel vlak zeer nobel en bewonderenswaardig. We wensen hem een toptijd en schitterende opbrengst toe.”