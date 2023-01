Maïté Vansieleghem was de Krak van Ichtegem in 2021: “Campagne voeren voor mijn opa”

Maïté Vansieleghem, 15 intussen, uit de Turkeyendreef, werd vorig jaar verkozen tot Krak van de gemeente. Ze had met haar pony Vigo de titel Kampioen van België dressuur in haar categorie behaald.

“Het kampioen worden was een leuke ervaring, net zoals de verkiezing tot Krak van de gemeente”, vertelt Maïté, die les volgt in het SIGO in Gistel. Ze ziet zichzelf later een beroep uitoefenen in de sociale sector. “Alle Kraks werden uitgenodigd voor een officiële huldiging in Brugge. Mijn mama en ik mochten er naar toe. In een grote zaal was er een tribune klaargezet met drie plaatsen en opeens hadden we door dat die derde plek voor de burgemeester van Ichtegem was.

“We vonden het dan ook heel erg leuk dat Lieven Cobbaert voor ons tijd wilde vrijmaken. Bij het afroepen van de verschillende Kraks van al die gemeenten en steden viel ons de grote verscheidenheid aan domeinen op waarin verschillende mensen zich onderscheidden. Ik kreeg een groot plakkaat met het artikel dat in De Weekbode verschenen was na mijn verkiezing. Daarna viel me nog een andere prijs te beurt. Ik kreeg namelijk ook een trofee van de gemeente: een Ichtegem Inspireert award.”

“Ondertussen heb ik wel mijn pony moeten laten gaan. Een moeilijk moment. Hij is nu bij een ander gezin. Ik was er te groot voor geworden en heb een nieuw paard. We zijn hier in het gezin nog altijd gebeten door de microbe. Ook mijn jongere broer doet mee aan wedstrijden en we moeten nu meer dan vroeger rekening houden met elkaars wedstrijdagenda. Mijn opa Pol, die aan de overkant van de straat woont, heeft nu ook een nominatie op zak en we voeren natuurlijk campagne voor hem. Ik hoop dan ook dat hij hoog scoort.”

(RI/GC)

