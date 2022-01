Krak van Ichtegem: “Zonder steun van ouders was de titel niet mogelijk”

Maïté Vansieleghem uit de Turkyendreef in Ichtegem werd in 2021 eerder onverwacht Belgisch Kampioen dressuur. Een opmerkelijke prestatie als je weet dat het zwaartepunt van die tak van de paardensport vooral in Antwerpen en Limburg ligt.

Op deelnemers uit West-Vlaanderen wordt in het wereldje naar verluidt vaak nogal neerbuigend neergekeken. Het zou wel eens kunnen dat Maïté daar vorig jaar, met haar titel, verandering heeft in gebracht. Haar titel is het resultaat van wekelijkse trainingen, privélessen en dat vele jaren aan een stuk. Ze is dan ook fanatiek met paardensport bezig.

Complete verrassing

“Bij ons kwam het nieuws dat we de verkiezing tot Krak hadden gewonnen, binnen als een complete verrassing en de vreugde in ons gezin was dan ook enorm!”, lacht Maïté. “Mijn mama Evy zei af en toe wel eens dat ik kans maakte om te winnen als iedereen effectief zou stemmen die het ook beloofd heeft. Blijkbaar hebben die vele mensen dit ook gedaan! Wij zijn dan ook superblij met het resultaat en we zijn alle mensen die stemden heel dankbaar! Het was wel een spannende periode en het wachten op een resultaat duurde natuurlijk wel lang.”

“Van zodra mijn nominatie in de krant gepubliceerd werd, hebben we dat onmiddellijk via sociale media verspreid naar kennissen en vrienden. Niet alleen om hen te vragen om te stemmen, maar ook om mijn nominatie zo veel als mogelijk te delen. De respons kwam er quasi onmiddellijk, want ik kreeg meteen al veel berichtjes van mensen die op mij gestemd hadden.”

“Ik kreeg tegelijk ook veel aanmoedigingen. Meer was er op dat moment niet nodig om nog een stap verder te gaan. Zo mailden we naar de school en naar het werk van mijn ouders. Ook de leerkracht en directeur van mijn school deelden ons bericht op de sociale media van Sigo Gistel en Eernegem.”

Wedstrijden afgelast

“Ook de ponyclub Sint Rembert Torhout, waar ik lid van ben, riep alle leden op om voor mij te stemmen. De paardensport betekent overduidelijk alles voor mij. Ik laat er zelfs mijn schoolkeuze door bepalen. Zo ben ik vroeg thuis en kan ik nog gaan trainen. Maar paardensport betekent in de eerste plaats toch vooral genieten. Ik hoop maar dat dit jaar zo snel mogelijk alles weer normaal kan verlopen.”

“Sommige wedstrijden worden jammer genoeg afgelast en de wedstrijden moeten zonder publiek gereden worden. Mijn trouwe supporters kunnen daarom niet komen kijken en moeten mij online volgen. Ook hou ik hen via sociale media op de hoogte.”

Ook jumping

“Als er in het weekeinde eens geen wedstrijden zijn dan doen we een rit met de koets of gaan we paardrijden aan zee. Zo genieten we met heel het gezin van onze pony’s. Naast dressuur doe ik ook aan jumping. De Belgische titel dressuur haalde ik met mijn pony Vigo, voor de wedstrijden jumping rij ik ook met Merel.”

“Hopelijk kan ik ook met haar aan een aantal wedstrijden deelnemen en een resultaat neerzetten. Dat kan allemaal alleen maar door de steun en inspanningen van mijn ouders. Zonder hen zou ik mijn hobby niet naar behoren kunnen uitoefenen. Ik ben hen daar zeer dankbaar voor. Mijn broer Thibo zal me hierbij zeker niet tegenspreken.” (lacht) (RI)

BIO Privé Maïté Vansieleghem (14) is de dochter van Steven Vansieleghem (44) en Evy Derynck (38). Maïté heeft een jongere broer Thibo (12). Het gezin bezit verschillende pony’s. Opleiding Maïté volgde de lessen van de lagere school aan de VBS in Eernegem. Daarna volgde ze de eerste twee jaar van de A stroom in het Sigo van Eernegem. Ze gaat nu naar het Sigo in Gistel waar ze de richting Maatschappij en Welzijn volgt. Vrije tijd Het grootste deel van haar vrije tijd besteedt ze aan haar pony en haar lessen. Elke zaterdagmorgen volgen Maïté en haar broer les in de ponyclub Sint-Rembert in Torhout en vaak is er de zondag een wedstrijd mennen, dressuur of jumping.