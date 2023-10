Maddy Deblock (108) uit Harelbeke is nu oudste inwoner van West-Vlaanderen

Na het overlijden van Godelieve Voet vorige vrijdag in Lo-Reninge is Maddy – officieel Magdalena – Deblock uit Harelbeke nu de oudste inwoner van West-Vlaanderen. Op 16 april heeft zij haar 108ste verjaardag mogen vieren. “Jammer genoeg is haar gezondheidstoestand momenteel niet te best”, weet de Harelbeekse burgemeester Alain Top.

Godelieve Voet, die een kleine maand na haar 109de verjaardag op haar flat in Reninge gestorven is, was bijna een BV. Op haar verjaardag op 7 oktober was ze nog in erg goeden doen voor haar leeftijd en voorgaande jaren kwam zij zelfs in het nieuws met onder meer een ballonvaart op haar 103de en een parachutesprong op haar 104de. Ze komt ook uit een ‘taai ras’ want haar broer Gerard, gepensioneerd garagehouder in Diksmuide, is intussen in juli ook al 101 geworden.

Geboren in Desselgem

Magdalena Deblock is op 16 april 1915 in Desselgem geboren. Ze heeft ook lang in Desselgem gewoond. Nu woont ze met de nodige hulp nog op een flat in Harelbeke. “Ze heeft verkozen om haar verjaardagen tot nu toe in de luwte et vieren”, zegt burgemeester Alain Top van Harelbeke. “Ik ben haar in april wel gaan feliciteren, een paar weken na haar verjaardag, want ze had nog maar pas corona overwonnen. Ook voor het ogenblik is zij wat ziek. Laat ons hopen dat ze er ook weer bovenop komt. Zij heeft geen dichte familie en geen kinderen.”

Vierde oudste van België

Magdalena Deblock behoort nog tot het kleine kransje Belgen die tijdens de Eerste Wereldoorlog geboren zijn. Zij is nu ook de vierde oudste inwoner van België. Ene Fernande Courtoy uit Charleroi is momenteel de oudste: zij is 109 geworden op 4 juli. Samen met de Limburger Jaak Broekx is zij de enige in ons land die nog in het eerste oorlogsjaar 1914 geboren is. Broekx is ook de oudste inwoner van Vlaanderen en het is wel uitzonderlijk dat dit een man is, want met 85% van honderdplussers zijn vrouwen wel het ‘sterke geslacht’… In Vlaanderen komt de Harelbeekse Magdalena op de tweede plaats.

Het record van oudste Belg ooit staat al een hele tijd op naam van Joanna Turcksin-De Roover uit Machelen (Vilvoorde) die in 2002 overleden is op de leeftijd van 112 jaar 6 maanden, een record dat nog niet zo snel zal worden gebroken… De oudste West-Vlaamse ooit is Alice Corveleyn die in 2017 in Oostende overleden is en ook 112 en 23 dagen oud was.