‘Stuntvrouw’ Godelieve (109) overleden: “Ze ging zoals ze wou: vredig”

Enkele weken na haar 109de verjaardag is ‘stuntvrouw’ Godelieve Voet overleden in haar huisje in Reninge. “Ze ging zoals ze wou: vredig.”

Ze kon eerder deze maand haar 109de verjaardag vieren met haar familie en straalde als vanouds. “En dat zonder zon.” Godelieve Voet werd bekend om haar typerende gevatte humor en zelfverklaarde “zottigheden” in haar eeuwjaren. Te beginnen met een allereerste ballonvaart boven haar geboortestreek voor haar 103de verjaardag, gevolgd door een nog straffere luchtstunt: een parachutesprong waarmee ze de nationale televisie haalde.

Herstel corona

De strafste krachttoer was haar wonderbaarlijk herstel van corona op de afdeling intensieve zorg van het ziekenhuis na een uitbraak in haar woonzorgcentrum in Ieper. Haar familie had al afscheid genomen. “Ik voelde me zweven, maar kwam erdoor. Ik wou nog eens verjaren, hé”, zei de kranige dame toen. Na haar herstel zei ze zelfs het rusthuis vaarwel en verhuisde terug naar Lo-Reninge waar ze eerder al twintig jaar woonde.

Goede voorbeeld

Om het goede voorbeeld te geven, liet ze zich graag fotograferen en interviewen tijdens haar vaccinaties tegen corona. “Een stek voor ’t lang leven”, noemde Godelieve het in een van de “biechtkotjes” in het vaccinatiecentrum van Ieper.

Zo verwierf Godelieve op haar oude dag bekendheid tot ver buiten haar Westhoek. Ze verscheen nogmaals op tv met Gert Verhulst en James Cooke, en ontmoette persoonlijke idolen zoals Jacky Lafon, Dana Winner en Lisa del Bo. Daarbij bleef de stuntvrouw steeds met de voetjes op de grond en uiterst gelovig. Vorig jaar verscheen ze aan de oudste Lourdesgrot van het land in Houthulst voor een recordaantal gelovigen tijdens een jubileumviering en ze trok op bedevaart naar Lourdes met bisschop Lode Aerts die haar omschreef als “een vrouw vol energie, die veel vertrouwen uitstraalt”.

Onrustig

Godelieve groeide op in een hoeve in Diksmuide en moest al snel de zorg voor het gezin overnemen van haar moeder, die al op 54-jarige leeftijd overleed door een longontsteking.

“Afgelopen donderdagavond werd mémé onrustig en riep ze om haar moeder”, vertelt kleinzoon en mantelzorger Danny Cool, die steeds aan de zijde stond van Godelieve. “Ik was er ook toen ze vrijdagavond haar laatste adem uitblies in haar huisje in Reninge. Ze ging zoals ze wou: vredig.”

“Nee, er zijn geen plannen meer voor nieuwe stunts”, lachte Godelieve tijdens haar laatste verjaardag. “Ik ben tevreden over mijn leven. Hoe meer plezier, hoe liever. Al wat nog komt, komt: e dag met e kjé. Zolang ik verstand heb en weg kan, is het goed. En als ik moet gaan, hoeft het niet te lang te duren.” (TP)