Lo-Reninge gebruikt fictiereeks Chantal om nieuw personeel aan te werven

Stad Lo-Reninge is op zoek naar personeel en lanceerde naar aanleiding daarvan een unieke wervingscampagne met een knipoog naar de fictiereeks Chantal. Is een job in de Far West van Vlaanderen iets voor u?

De gemeente- en OCMW-raad van Lo-Reninge keurde eind augustus een nieuw organogram goed. Naar aanleiding van die nieuwe personeelsstructuur wordt de organisatie opgedeeld in drie grote clusters, namelijk mens, ruimte en ondersteuning met aan het hoofd van elke cluster een coördinator die op zijn beurt deel uitmaakt van het managementteam. Alle diensten vallen onder een van die clusters.

“Onze groeiende organisatie telt een kleine veertig medewerkers en bloeit volop”, zegt algemeen directeur Lynn Claerhoudt. “Met een nieuwe structuur en aanpak hopen we de burger nog beter te ondersteunen. We zoeken dus versterking.”

Zo is het stadsbestuur op zoek naar een administratief medewerker Burgerzaken en Ondersteuning, een coördinator Mens, een coördinator Ruimte, een deskundige Ruimte en een medewerker Onthaal.

Om al die functies in te vullen, pakt Lo-Reninge uit met een unieke wervingscampagne. “We lieten ons inspireren door de fictiereeks Chantal (die momenteel op zondagavond op Eén te zien is, red.) waarin de regio een beetje wordt vergeleken met de Far West”, zegt Lynn Claerhoudt. “De link was snel gelegd gezien vele scenes werden opgenomen in het administratief centrum van Lo-Reninge en op tal van andere plaatsen in de stad.”

Personeelsleden gezicht van de campagne

Enkele personeelsleden vormen het gezicht van de campagne en kregen tijdens een fotoshoot een indianen- of cowboypak aangemeten. Om de campagne in goede banen te leiden, deed stad Lo-Reninge een beroep op communicatiebureau Komrsant uit Poperinge.

De lancering van de wervingscampagne vond dinsdag plaats op de verschillende (sociale) mediakanalen van de stad. Binnenkort verschijnen ook levensgrote banners, werfdoeken, affiches en autostickers in het straatbeeld.

“In onze vernieuwde organisatie worden enthousiasme en kritisch out-of-the-box denken sterk gewaardeerd”, aldus nog de algemeen directeur. “Deze campagne is daar een mooi voorbeeld van.”

“Zoals de algemeen directeur al terecht aanhaalde willen we de burger nog beter ondersteunen”, zegt burgemeester Lode Morlion. “We mogen niet vergeten dat de opdrachten die lokale besturen opgelegd krijgen voortdurend toenemen. Het nieuwe organogram was daarom noodzakelijk. De campagne, met een knipoog naar ‘Chantal’, spreekt aan. De deelname van een aantal medewerkers die in de campagne figureren, bewijst bovendien hun betrokkenheid met onze organisatie. Ik heb heel goede hoop dat we een aantal bekwame medewerkers zullen kunnen aanwerven. De eerste signalen zijn in ieder geval heel positief.”

Jobdag

Op zaterdag 1 oktober organiseert stad Lo-Reninge tussen 9 en 11 uur ook een jobdag in het administratief centrum op de Markt in Lo. Geïnteresseerden kunnen die dag kennis maken met hun eventueel toekomstige werkplek, collega’s, leidinggevenden en de werking van de verschillende diensten.