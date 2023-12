Lize Feryn feliciteert 100-jarige Michel uit Deerlijk

Maandag was er een opgenomen gelukwensenboodschap van Lize Feryn voor de eeuweling Michel Verbeke. De BV woonde als kind in de Desselgemstraat naast Michel en zij vertelde onder meer dat Michel dikwijls in zijn tuin liep. “Jij kweekte veel groenten en achteraan in jouw tuin stond een serre. Van harte proficiat en ik ben blij dit te kunnen zeggen.”

In het woonzorgcentrum De Gavermeersen, waar Michel, samen met zijn echtgenote Denise Demuynck (95) woont, kwamen zijn kinderen bijeen om hun 100-jarige vader te feliciteren. Ook een afvaardiging van het gemeentebestuur, onder leiding van burgemeester Claude Croes, was er. Croes was een buur van de gevierde. “Ik ken Michel al mijn hele leven. Een graag gezien persoon op de Molenhoek. Steeds optimist en met tijd voor een babbeltje. Hij heeft vier kinderen en werkte zijn hele leven in de textiel. Hij was trots op zijn gezin en leefde graag mee met de buurt.”

75 jaar getrouwd

Michel en Denise woonden na de Desselgemstraat enkele jaren in een appartement in de Hoogstraat en sinds enkele maanden in het woonzorgcentrum. De eeuweling vertelde dat zij het er goed stellen en zeer tevreden zijn. “Enkele maanden geleden waren wij 75 jaar getrouwd.”

De afdeling in het woonzorgcentrum had voor een verrassing gezorgd. Een prachtige videomontage waarin Michel allerhande klusjes opknapt. “Zo zie je eens hoe wij hier het personeelstekort oplossen”, lachte directeur Tom De Clercq. Op de beelden: Michel in de bar, op het bureel van de directeur, aan de receptie, in de keuken, aan het schilderen van muren, aan de afwas en zelfs aan het poetsen.

Gulden boek

De burgemeester had de tinnen schaal van de provincie mee en de schepen Louis Vanderbeken nodigde de eeuweling en zijn familie uit het guldenboek te ondertekenen.

Michel wist na het onderteken nog te vertellen dat Jean-Marie Pfaff op dezelfde dag verjaart. “Maar hij komt dertig jaar achter mij”, lachte de jarige, terwijl hij genoot van een aperitief.

Als een volleerde theaterman sprak Michel tussendoor een dankwoord voor Lize Feryn op de iPhone. Op de middag bleef de familie in het woonzorgcentrum en ’s namiddags stond de verjaardagstaart klaar.