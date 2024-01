Lingerie Marie haalt honderd beha’s op voor het goede doel

Inge Foulon van Lingerie Marie by Camelia in Gits schonk met haar actie maar liefst honderd beha’s aan vrouwen die het financieel moeilijk hebben.

“Met ons team waren we op zoek naar een actie om lokaal een goed doel te steunen en zo kwamen we terecht bij Televestiaire, een vzw die tweedehandskledij, -schoenen en ander textiel verkoopt aan betaalbare prijzen. In november werd de actie in alle winkels in Ieper, Gits, Westrozebeke en Wervik gelanceerd. Mensen brachten massaal beha’s binnen die ze niet meer droegen, doordat ze er bijvoorbeeld niet meer in pasten. In ruil voor een beha in goede staat kregen onze klanten een aankoopbon van 10 euro voor een nieuwe beha. We zijn van plan om de succesvolle actie jaarlijks te herhalen”, aldus zaakvoerster Inge Foulon.

Televestiaire Roeselare is alvast enorm blij met de inzameling. “Op de tweedehandsmarkt is er weinig aanbod aan kwalitatieve beha’s, dus dit helpt veel vrouwen die het financieel moeilijk hebben.” (EVG)