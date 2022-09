Limburgse eigenaars van Kortrijkse Carrefours willen wél samenwerken met Kom op tegen Kanker

“Wij willen wel met Kom op tegen Kanker samenwerken en hebben dat ook gedaan,” verdedigt Suzy Cretskens zich tegen de aantijgingen dat de Carrefour-vestigingen in Kortrijk het voorbije weekend de plantjesstandjes van KotK verboden zouden hebben. “In onze vestiging in Harelbeke heeft er de hele dag een stand met plantjes gestaan, bemand met twee mensen,” aldus nog Cretskens.

Naast 12 Carrefour-vestigingen heeft de Groep Cretskens uit Dilsen-Stokkem recent nog een industriële bakkerij overgenomen, en heeft ook aandelen in tal van andere bedrijven, gaande van producenten van betonnen kelders, modulaire woningbouwelementen, metalen huisjes en garages of producenten van maaltijden, soepen en salades. Mevrouw Cretskens wimpelt de aantijgingen aan haar adres kordaat af.

“We willen wel met KotK samenwerken,” zegt ze. “En er zijn filialen waar er effectief plantjes verkocht zijn. Onze winkel in Harelbeke, daar hebben ze met twee man een hele dag gezeten. We zijn zeker niet tegen. We hebben nergens elders problemen gehad.”

Onbemand is onpersoonlijk

Volgens Cretskens heeft zich slechts in één vestiging in Kortrijk iemand van KotK aangemeld, niet in twee zoals in veel kranten werd vermeld. Niet in de Vercruysselaan, alleen in de vestiging op Walle. “Daar heeft zich op een gegeven moment een jongeman aangemeld met de vraag of hij een standje mocht opstellen. De verantwoordelijke in Kortrijk heeft hem geantwoord dat we met een onbemande stand wilden werken. Hij mocht dus zijn plantjes in de winkel plaatsen, wij zouden ze verkopen en ’s avonds zouden we de afrekening maken. Onze mensen hebben hem zeker niet zomaar wandelen gestuurd. En die jongen heeft naar verluidt geantwoord dat hij zijn verantwoordelijke moest vragen wat hem te doen stond. Helaas is hij nooit meer teruggekeerd. En niemand heeft ons opgebeld.”

Volgens Cretskens heeft zij twee maanden geleden een voorstel gedaan aan ‘iemand’ van KotK nationaal om met onbemande standen in de winkel te werken en heeft ze daar te horen gekregen dat KotK voor haar voorstel openstond. Maar in tal van kranten beweert algemeen directeur Marc Michils van Kom op tegen Kanker dat de organisatie nooit van plan was om onbemande standen te werken en dat juist die persoonlijke aanpak belangrijk is. Suzy Cretskens wou dan weer onbemande standen “omdat er alsmaar meer verenigingen en organisaties zijn die in deze tijden, waarin iedereen bijkomende fondsen verzamelt, willen postvatten aan warenhuizen. Op de duur worden mensen voor alles en nog wat aangeklampt, terwijl ze het vaak ook moeilijk hebben en op hun centen moeten letten,” aldus nog de eigenares van de Kortrijkse Carrefour-vestigingen.

Opnieuw een record

Maar de Kortrijkzaan geeft graag een bijdrage aan KotK, zo bewijzen de cijfers alweer. Met een verkoop van 10600 plantjes is tijdens het Plantjesweekend in Kortrijk weer een nieuw record gebroken. Dat zijn er 600 meer dan vorig jaar. En in bepaalde media liet coördinatrice Pascale Goeminne van KotK-Kortrijk zich ontvallen dat men de kaap van de 11000 plantjes hadden kunnen overschrijden als ook aan de Carrefours standjes hadden mogen staan.

Suzy Cretskens beklemtoont nog eens “dat we graag met KotK willen samenwerken. Dat spijtige voorval van dit weekend strookt niet met waar wij als familie en als familiezaak voor staan. We steunen ieder jaar talloze goeie doelen. We hadden gewoon graag eens die onbemande verkoop getest. Ik vind het jammer dat het op die manier is gelopen en dat er niet gereageerd is op ons voorstel. We hadden kunnen praten. In de toekomst gaan wij blijven met liefdadigheidsorganisaties samenwerken en gaan we ons inspannen om ons sociaal te blijven engageren.” De Kortrijkse coördinatrice van KotK was vandaag niet voor commentaar bereikbaar.