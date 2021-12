Lichterveldse heemkundige kring stelt 37ste jaarboek voor: focus op de duivensport in Lichtervelde

De heemkundige kring van Lichtervelde heeft zijn 37ste jaarboek uit. Daarin ligt de focus op duiven en de duivensport, maar er is voor elk wat wils: van de Torhoutstraat in de jaren 1930 tot de oorlog van soldaat-milicien André Serruys.

Heemkundige Kring Karel Van de Poele bracht dit weekend niet één, maar twee jaarboeken uit. Er was het 27ste fotojaarboek ‘Lichtervelde in nieuwe prenten’ dat de heemkring samen met de perskring uitbrengt, maar ook het 37ste eigen jaarboek.

Het hebbeding telt 230 pagina’s en legt dit jaar de focus op de duivensport in Lichtervelde. Maar er is meer. Zo is er de geschiedenis van het veevoederbedrijf van Maurice Allegaert, het levensverhaal van Odiel Vanderscheuren, de oorlogslotgevallen van soldaat-milicien André Serruys en de Torhoutstraat in de jaren 1930. Voor elk wat wils dus.

Luc Haeghebaert, Karel Vangheluwe, Johan De Smet, Marc Van Doorne, Modest Maertens, Filip Vande Vyvere, Joke Van Doorne en Siegfried Aneca schreven mee aan het boek, het voorwaard is van burgemeester Ria Pattyn. Coussementdruk zorgde voor de grafische vormgeving.





Het 37ste jaarboek kost 25 euro en kan besteld worden via heemkringlichtervelde@skynet.be.