Nieuw fotojaarboek te koop: dit zijn dé Lichterveldse foto’s van 2021 volgens Foto Kurt

Hopeloos te laat met de aankoop van je eindejaarscadeautjes? Zoek niet langer: de nieuwe ‘Lichtervelde in nieuwe prenten’ is weer verkrijgbaar. ‘Foto Kurt’ koos er voor ons zijn drie favoriete beelden uit.

Lichtervelde in nieuwe prenten, het fotojaarboek van de perskring en de heemkundige kring, is al aan zijn 27ste editie toe. De foto’s komen al 26 jaar lang van dezelfde persoon: Kurt Foto Kurt Desplenter. Hij is dan ook de aangewezen persoon om dé drie beelden van 2021 uit het 110 pagina’s tellende hebbeding te kiezen.

1. Nick Ervinck

“Nick Ervinck werd dit jaar door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten gelauwerd. Ik ben een grote fan van het werk van Nick, al is geel – zijn handelsmerk – nochtans niet mijn favoriete kleur.”

Nick Ervinck werd gehuldigd als ‘Laureaat van de Academie’. © Foto Kurt

2. Cultuurhuis De Keizer

“Ik heb veel respect voor de manier waarop Stephanie Caset en haar team de cinema van Agnes omtoverden tot Cultuurhuis De Keizer, nu een aantrekkelijke cultuurtempel voor jong en minder jong.”

Het team achter Cultuurhuis De Keizer. © Foto Kurt

3. Gilbert Desmet

“Gilbert werd dit jaar 90 én ereburger van Lichtervelde. Presteer tegenwoordig wat hij deed – de gele trui dragen in de Tour – en je bent een wereldster.”

Gilbert Desmet en zijn echtgenote Maria Devos. © Foto Kurt





Het fotojaarboek kost 17,50 euro. Bestellen kan via heemkringlichtervelde@skynet.be.