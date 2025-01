Leroy Breweries lanceert alcoholvrij bier: “Nu ook een Hommelbier zonder alcohol”

Leroy Breweries uit Boezinge brouwt voor het eerst een alcoholvrij bier. “Het gaat om een alcoholvrije variant van ons Poperings Hommelbier”, zegt sales- en marketingmanager Bruno Leroy.

Leroy Breweries uit Boezinge is de oudste familiebrouwerij van West-Vlaanderen en de tweede oudste van het land. De brouwerij bestaat ondertussen 453 jaar. Al meer dan vier eeuwen biedt deze brouwerij een assortiment bieren aan en wordt deze inmiddels geleid door de tiende en elfde brouwersgeneratie van de familie Leroy. Aan het hoofd staat Philip Leroy en ook zijn zonen Karel en Bruno maken ondertussen deel uit van het familiebedrijf. In 1572 ontstond Brouwerij Het Sas aan het sas in Boezinge. Brouwerij Van Eecke werd in 1624 opgericht als kasteelbrouwerij voor de Graaf van Watou. Het kasteel werd tijdens de Franse Revolutie in 1795 geplunderd en platgebrand, maar brouwerij Van Eecke werd gespaard. In 1862 begon de familie Van Eecke met het brouwen van hoge gistingsbieren in Watou.

Sas en Van Eecke

Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog werd Brouwerij Het Sas platgebrand door Franse troepen, in 1924 volgde de heropstart van Brouwerij Het Sas in het centrum van Boezinge. Door familiebanden is brouwerij Van Eecke sinds 1962 in handen van de familie Leroy. In 1995 werd een grote bottelarij gebouwd in Boezinge. Het bottelen van beide brouwerijen wordt samengevoegd in Boezinge. Sinds 2016 gaan Brouwerij Het Sas en Brouwerij Van Eecke samen verder onder de naam Leroy Breweries.

De flesjes bij Leroy Breweries worden onder andere gevuld met Poperings Hommelbier, Kapittel en Sas Pils. Tot de alcoholvrije varianten behoren de Palma limonades, maar nu dus een eerste alcoholvrij bier: Hommelbier Alcohol Free.

Poperings Hommelbier

Het Poperings Hommelbier (7,5% Alc.) werd in 1981 speciaal gebrouwen voor de drie jaarlijkse Hoppefeesten in Poperinge. Ondertussen is het Poperings Hommelbier een bekend bier om zijn unieke stijl en wordt gebrouwen met 100% hop uit Poperinge. Het bier is een ‘Golden Ale’, heeft een stevige witte schuimkraag en een lichte fruittoets. Sinds enkele maanden bestaat er dus ook een alcoholvrije variant.

“De afgelopen jaren kwam een alcoholvrij bier meermaals ter sprake, maar er waren andere projecten die we eerst wilden afronden. In de loop van 2024 merkten we dat er een grote markt was en kregen we via klanten ook de vraag of we een alcoholvrije hadden”, legt Bruno Leroy uit. “Uiteraard vraagt het brouwen en creëren van een alcoholvrij bier een periode van trial en error. De smaak van Hommelbier Alcohol Free zit goed, maar hier en daar kunnen nog wat aftoetsingen qua smaak gebeuren.”

100% Poperingse hop

“Poperings Hommelbier is ons bekendste bier en onderscheidt zich van andere bieren. Het leek ons dan ook een evidentie om van ons Hommelbier een alcoholvrije variant te maken. Hoe Hommelbier Alcohol Free smaakt? Hij smaakt natuurlijk anders dan de Hommel”, lacht Bruno. “Maar met zijn hoppige smaak proberen we wel zo dicht mogelijk in de buurt te komen. Net zoals het Poperings Hommelbier wordt de alcoholvrije variant ook gebrouwen met 100% Poperingse hop. Om alcoholvrij bier te brouwen wordt een ander brouwproces gevolgd. Wij brouwen met, zoals wij het noemen, luie gist – een gist die geen of weinig alcohol aanmaakt – en hebben hierdoor een alcoholvrij bier van 0,2 %”, aldus Bruno.

“Om dit moment zijn er geen plannen om andere alcoholvrije bieren te ontwikkelen. Enkele maanden geleden werd Hommelbier Alcohol Free op de markt gebracht. Het werd gratis in supermarkten verspreid zodat klanten kennis konden maken met ons nieuwe product. We mochten al veel positieve reacties ontvangen en zullen het recept nog wat bijsturen. Hommelbier Alcohol Free is de perfecte aanvulling aan het alcoholvrije assortiment voor de Tournée Minérale-periode.”