Oudste brouwerij van West-Vlaanderen blaast 450 (!) kaarsjes uit: bij Leroy Breweries maken ze al sinds 1572 bier

Feest bij Leroy Breweries in Boezinge. De brouwer van onder andere Hommelbier mag een verjaardagstaart met zomaar eventjes 450 kaarsjes laten aanrukken. Daarmee is het de oudste van West-Vlaanderen en de tweede oudste familiebrouwerij van het land. Het verleden mag dan erg rijkgevuld zijn, de blik staat vol op de toekomst. “Wij laten traditie en innovatie hand in hand gaan.”

We schrijven het gezegende jaar 1572. Onze contreien maken deel uit van de Spaanse Nederlanden, Pius de Vijfde regeert als paus vanuit Rome en in Boezinge legt Carolus Leroy de fundamenten van Brouwerij Het Sas, genoemd naar het sas van Boezinge.

Exact 450 jaar en elf generaties later is de brouwerij verveld tot Leroy Breweries en is de sympathieke Ieperse deelgemeente nog altijd de uitvalsbasis van het familiebedrijf.

Aan het hoofd staat nu Philip Leroy (62), maar ook diens zonen Karel (32) en Bruno (27) maken ondertussen deel uit van het huis achter onder andere Sas Pils, Hommelbier en Kapittel.

Afzetmarkten

“Wij vormen de tiende en elfde generatie”, klinkt het bij vader en zonen, verzameld aan tafel in de woonkamer van Philips ouderlijke woning, die nog altijd deel uitmaakt van de brouwerij.

Tot op de skipistes in de Alpen zetten ze Sas Pils aan de lippen

Anno 2022 is Leroy Breweries – de koepelnaam voor Brouwerij Het Sas en Brouwerij Van Eecke die sinds 2016 in gebruik is – goed voor een jaarlijkse productie van 50.000 hectoliter gerstenat en heeft het 25 werknemers in dienst.

Zestig procent van alle bieren vertrekt naar het buitenland, met Frankrijk, Nederland en Italië als belangrijkste afzetmarkten. “Maar ook China, Japan en Zuidoost-Azië winnen aan belang”, zo valt te horen.”

Veerkracht

Met 450 jaar op de teller mag Leroy zich de oudste West-Vlaamse familiebrouwerij noemen. “Op nationaal vlak moeten we enkel Roman uit Oudenaarde voor ons laten. Die zagen in 1545 het levenslicht.

Dat dezelfde familie elf generaties later nog altijd aan het roer staat, is wel uniek. Daar zijn we ons van bewust. We hebben de Spaanse overheersing overleefd, doorstonden de Franse revolutie en twee wereldoorlogen. Veerkracht zit in ons DNA.”

Een beeld uit 1935. De jongen die het paard vast heeft, is Karel Leroy, (groot)vader van Philip, Karel en Bruno. © GF

Al werd in 1915 de toenmalige Brouwerij Het Sas door Franse troepen platgebrand en kon er pas in 1924 in het centrum van Boezinge opnieuw opgestart worden. Zo’n 98 jaar later is de brouwerij er nog altijd te vinden, net als op de site in Watou, waar Van Eecke sinds 1624 actief is.

“Onze familiegeschiedenis dragen we hoog in het vaandel”, benadrukt Philip Leroy. “We konden onze kennis elke keer opnieuw van vader op zoon doorgeven. Met de komst van Bruno en Karel is ook de toekomst gewaarborgd.”

Paradepaardje

De huidige roergangers omschrijven hun brouwerij als een plek waar traditie en innovatie hand in hand gaan.

“Onze gebouwen zijn al bijna een eeuw dezelfde, maar binnenin huist een modern bedrijf. We stralen authenticiteit uit, maar zijn tegelijk mee geëvolueerd.”

“Om het eenvoudig te stellen: als onze voorvaderen hier zouden binnen wandelen, zouden ze de buitenkant nog herkennen. De binnenkant is volledig veranderd.”

© JOKE COUVREUR

Het Hommelbier is de bekendste ambassadeur van Leroy Breweries. Een creatie van (groot)vader Karel. “Goed voor twintig procent van onze omzet. Het is ons paradepaardje. We leggen ook bewust de focus op onze bieren en minder op de naam van onze brouwerij zelf. Wij laten liever onze producten spreken.”

“Daar is ook onze Sas Pils een perfect voorbeeld van. Ons pilsbier neemt veertig procent van ons brouwvolume in en is tot ver in Frankrijk populair.”

“Een verdienste van Paul Priem, jarenlang onze gewaardeerde vertegenwoordiger bij onze zuiderburen. Tot op de skipistes in de Alpen zetten ze Sas Pils aan de lippen.”

Poperingse hop

De grote troef van Leroy Breweries is kwaliteit, valt te horen. “Hier vertrekt geen druppel bier die niet aan onze hoge standaarden voldoet. Poperingse hop is zonder twijfel ons belangrijkste ingrediënt. Die steekt in al onze bieren.”

“Een ongeschreven regel, misschien moeten we dit aan onze statuten toevoegen”, glimlacht het trio. “Zo blijven onze bieren op en top producten van hier.”

De toekomst ziet er goed uit voor de Boezingse brouwers. “Onze focus blijft op België en de buurlanden liggen, maar we speuren ook naar kansen op de buitenlandse markt.”

“De komende jaren willen we opnieuw vaste voet aan de grond krijgen in de Verenigde Staten, een plek waar we tot drie jaar geleden voorzichtig actief waren. Samen met een solide importeur willen we er een duurzaam verhaal uittekenen.”

“Volumematig willen we elk jaar een stapje vooruit zetten, zonder al te grote risico’s te nemen. In Watou willen we tegen eind 2023 dan weer een belevingscentrum uit de grond stampen en we maken ook werk van ons bier in blik. Hommelbier is al in blik te verkrijgen, dat aanbod willen we nog uitbreiden.”

“Maar eerst onze verjaardag vieren. Eind september plannen we drie dagen feest, daarna willen we nog eens 450 jaar knallen.”