Leinie Vande Vijvere ruilde de wereld van de cruises voor die van de raamdecoratie

Leinie Vande Vijvere is een dame die van aanpakken weet. Als zelfstandige voorziet ze nu woningen van de gepaste raamdecoratie, maar als prille twintiger voer ze ook vier jaar mee op cruises. Haar oudste dochtertje kampt met een stofwisselingsziekte en ook dat heeft een grote invloed op het leven van haar gezin.

Leinie Vande Vijvere groeide op in Ingelmunster, maar woont nu al een tijdje in Emelgem. Ze heeft ook veel vriendinnen in Izegem en sinds 2014 runt ze nu haar zelfstandige zaak Leinie’s Raamdecoratie vanuit haar woning in de Ardooisestraat.

Maar daar ging al een hele loopbaan aan vooraf.

“Ik studeerde ‘Onthaal en PR’ en moest enkele stages doen. Onder meer in het onderwijs, maar ook in Sun Parcs De Haan. Ik deed dat zo graag, dat ik er op de duur ook in de weekends ging werken. Die job leek me op het lijf geschreven en een leerkracht hielp me bij mijn sollicitatie om binnen te geraken bij een rederij die cruises aanbood. Eerst ging ik aan de slag bij het Griekse Festival Cruises. Maar het ging niet goed met die rederij en na twee jaar moest het de boeken toe doen. Ondertussen had ik al wat ervaring opgedaan en kon ik aan de slag bij Seabourn Cruises, een vijfsterrenrederij. En zo mocht ik ook meevaren op de Queen Elizabeth. Dat was van het ene uiterste in het andere. Maar op de Queen Elizabeth bleef het beperkt tot één contract, ik mocht daarna ook veel mee op jachten. Ik was er actief als social director, dus moest ik maar aan boord zijn als de reizigers dat ook waren. Zo heb ik op jonge leeftijd al heel wat van de wereld kunnen zien.”

Welke landen lieten het meeste indruk op je na?

“Ik ben uiteraard op plaatsen geweest die niet voor alle toeristen haalbaar zijn, zoals Paaseiland. Maar op die cruises kon ik ook genieten van een verblijf op Hawaï en van een meerdaagse in Sint-Petersburg. Totaal andere contreien en culturen, maar allemaal mooi om te zien. In Australië bezochten we Sydney op het moment dat de Olympische Spelen er waren neergestreken. Ook indrukwekkend. Maar ik heb vooral geleerd dat de wereld mooi is, ieder land heeft zijn schoonheid met pure, mooi plekjes.”

Reis je nu nog veel?

“Er stond nog een reis naar Afrika gepland, maar die is door corona niet kunnen doorgaan. We houden ook rekening met de gezondheidstoestand van mijn oudste dochter Ari. Ze is 13 jaar, een topmeid en ze heeft al heel wat ingrepen achter de rug. Maar toch gaat ze stilletjes achteruit en komt ze nauwelijks uit haar rolstoel.”

Je begon al op je 19de te werken, vier jaar later trok je de stekker uit je cruise-avonturen. Waarom?

“Ik had het gevoel te veel te missen. Mijn vriendinnen gingen trouwen en kregen kindjes en ik moest dat allemaal vanop een afstand beleven. Ik miste ook Izegem. Om een voorbeeld te geven: weet je dat ‘t 25ste Uur begon furore te maken toen ik op de cruises zat. Toen ik eens in Izegem kwam, wist ik niet wat ik zag. Ze stonden op straat te dansen voor het café. Ik ben vervolgens ook nog wat gaan werken voor Hoppie, mooie tijden.”

Hoe belandde je dan in de wereld van de raamdecoratie?

“Een vriendin van mij had mijn naam laten bij Frank Dierckens (voorzitter van KV Oostende, maar ook oprichter van Diaz in Tielt, red.). Ik sprak vloeiend heel wat talen en dat was perfect om de buitenlandse beurzen te doen. Maar Frank, een strenge leermeerster, wilde graag dat ik de particuliere markt ging doen. Daar heb ik dan ook de stiel geleerd. Na zeven jaar ging ik bij het concurrerende Phaz-Breemersch aan de slag. Ik hielp er het naaiatelier opstarten. Vervolgens begon ik met een vennoot een eigen zaak, sinds 2014 sta ik volledig op eigen benen.”

Leinie Vande Vijvere bouwde een nieuw naaiatelier aan haar woning. © Frank Meurisse

Waarvoor kun je bij Leinie’s Raamdecoratie allemaal terecht?

“Alles wat je vanbinnen aan je raam kunt hangen. Van horizontale jaloezieën tot verticale lamellen, over zonwering en rolgordijnen.”

Hoe ga je te werk?

“Ik vind het belangrijk om aan huis te gaan. Mensen kunnen hier ook bij mij over de vloer komen, maar ik heb liever het huis zelf gezien als ik advies wil geven. En op hetzelfde moment kan ik de juiste maten opnemen en zo de juiste offerte uitwerken. We hebben hier ondertussen ook geïnvesteerd. Tot voor kort werkten mijn naaisters hier vanuit de garage, nu hebben we een eigen naaiatelier. Sabine en Caroline naaien voor mij, Nele helpt bij de offertes en de afwerking en ik heb ook twee zelfstandige plaatsers die aan huis onze decoratie op de juiste manier aanbrengen.”

Waar ligt je werkterrein?

“Door de jaren heen heb ik een vertrouwensband opgebouwd met schilders en binnenhuisarchitecten. Zo komt er al heel wat werk in mijn richting. Ik mocht bijvoorbeeld ook in Durbuy werken voor Le Sanglier. Maar verder zit ik van De Panne tot in Vlaams-Brabant, maar ook in Doornik of het Noorden van Frankrijk.”

Is de crisis al voelbaar in de sector?

“Je voelt vooral dat de mensen terughoudend zijn. Dat kan ook niet anders met al dat slecht nieuws dat voortdurend op ons afkomt. Er is nu wel meer vraag naar thermische gordijnen. De trend was jarenlang om open te wonen, dus in grote ruimtes zonder deuren. Nu hangen we daar vaak al gordijnen, dat hebben we hier thuis trouwens zelf ook gedaan.”

Wie is Leinie Vande Vijvere?